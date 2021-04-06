Шок! Накаченный наркотиками сын поднимал руку на Цывину

Актриса скончалась в 2019 году от сердечной патологии. Однако обстоятельства трагедии так и не прояснились до конца.

Сын звезды "Кадетства" и бывший избранник согласились пройти проверку в передаче "На самом деле". Ведущий задавал обоим мужчинам вопросы о последних днях Ирины. Отметим, в прошлом году директор артистки рассказала, что Цывина жаловалась ей на громкие конфликты с наследником, а возлюбленный Денис Сердюков тогда утверждал, что именно сын в ответе за все случившееся.

24 марта на Сердюкова и его новую избранницу напали. Тогда Дениса ударили по лицу, а Юлиану сильно толкнули. Он убежден, что это мог быть Евгений Благонравов, который мечтает отомстить ему. Также экс-возлюбленный покойной актрисы утверждает, что точно также сын мог толкнуть и маму. Однако проверка на полиграфе показала, что Евгений не причастен к нападению на пару, а сам Денис изменял Ирине при жизни.

Журналист Александр Рогоза рассказал, что на теле актрисы была обнаружена большая гематома, а также несколько травм и перелом ребра. В день ее смерти у Дениса нет алиби на несколько часов, что лишь усугубляет подозрения. Такой поворот событий не пришелся по душе Сердюкову, и он попытался покинуть студию.

Полиграфолог проанализировал все данные и сделал вывод, что оба мужчины не до конца честны. Так, он утверждает, что сын артистки скорее всего поднимал на ее руку после приема наркотических веществ. Он считает, что оба мужчины могут быть причастны к смерти звезды.