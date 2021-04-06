Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
10:09
41-летняя балерина Захарова ждет наступления паузы для ответственного шага
10:07
Как выбраться из долговой ямы? Названы три способа
09:50
Нелепо вырядившуюся Муцениеце крепко приложили
09:29
"Можно я вам полижу ***у?": Собчак оттянулась с геем
09:29
"Прожила два месяца": Домогаров сообщил о страшном горе в семье
09:17
В Самарской области при пожаре в ангарах пострадал человек
09:03
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
08:40
Шок! Накаченный наркотиками сын поднимал руку на Цывину
08:20
Американские пацифисты призвали Байдена нормализовать отношения с Россией
05:58
45 лет картине "Табор уходит в небо": интересные факты о фильме Эмиля Лотяну
04:05
"Нет ресурса": Хаматова объяснила свой отказ от места Волчек
02:02
“Публично линчевали”: обвиняемый в домогательствах участник “Последнего героя” попал под капельницу
23:59
"Ух, огонь": страстный танец Манукяна с копией Бузовой взбудоражил россиян
22:01
Природа постаралась: самые красивые дочери голливудских звезд
21:50
"Юмор спасает": звезда "Жуков" рассказал о ревности супруги
21:27
В Арктике могут быть колоссальные залежи нефти
21:07
Прибавление в семье: актриса София Каштанова родила долгожданную дочь
20:54
Украинцы сожгли флаг России для поддержки Белоруссии
20:23
"Мечты имеют свойство сбываться": Асмус рассказала о беременности
20:07
Под Москвой могут поставить памятник гитаре
20:04
В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход
19:57
Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем
19:55
Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет
19:47
"Притяжение на гормональном уровне": Ивлев прошел тест на совместимость с новой избранницей
19:31
Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко
19:11
В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом
19:10
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
19:05
В Тайге задержали лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"
19:00
Станция "Матвеевская" будущего МЦД-4 готова на 60%
18:43
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности
18:43
"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами
18:35
"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги
18:30
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
18:27
В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами
18:01
Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию
17:55
ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года
17:54
Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева
17:53
"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной
17:52
Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем
17:38
"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену
17:32
Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
17:24
"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом
17:22
Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена
17:04
Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России
16:59
Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить
16:55
Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез
16:49
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
Шоу-бизнес
Шок! Накаченный наркотиками сын поднимал руку на Цывину

Шок! Накаченный наркотиками сын поднимал руку на Цывину

Актриса скончалась в 2019 году от сердечной патологии. Однако обстоятельства трагедии так и не прояснились до конца.
прочитано 787 раз

Сын звезды "Кадетства" и бывший избранник согласились пройти проверку в передаче "На самом деле". Ведущий задавал обоим мужчинам вопросы о последних днях Ирины. Отметим, в прошлом году директор артистки рассказала, что Цывина жаловалась ей на громкие конфликты с наследником, а возлюбленный Денис Сердюков тогда утверждал, что именно сын в ответе за все случившееся.

ПО ТЕМЕ

"Весь в крови": неизвестный избил экс-возлюбленного Ирины Цывиной

"Ужаснейшая трагедия": побитая в живот невеста экс-возлюбленного Цывиной потеряла ребенка

24 марта на Сердюкова и его новую избранницу напали. Тогда Дениса ударили по лицу, а Юлиану сильно толкнули. Он убежден, что это мог быть Евгений Благонравов, который мечтает отомстить ему. Также экс-возлюбленный покойной актрисы утверждает, что точно также сын мог толкнуть и маму. Однако проверка на полиграфе показала, что Евгений не причастен к нападению на пару, а сам Денис изменял Ирине при жизни.

Журналист Александр Рогоза рассказал, что на теле актрисы была обнаружена большая гематома, а также несколько травм и перелом ребра. В день ее смерти у Дениса нет алиби на несколько часов, что лишь усугубляет подозрения. Такой поворот событий не пришелся по душе Сердюкову, и он попытался покинуть студию.

Полиграфолог проанализировал все данные и сделал вывод, что оба мужчины не до конца честны. Так, он утверждает, что сын артистки скорее всего поднимал на ее руку после приема наркотических веществ. Он считает, что оба мужчины могут быть причастны к смерти звезды.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Ирина Цывина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 08:40 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость675373
Пожаловаться Ответить
Всех губит пьянка, а женщин в первую очередь!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности

Народ испугался за ребенка
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом

Певица разрыдалась перед камерами
Шоу-бизнес

"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами

Звезда продемонстрировала фото в купальнике
Шоу-бизнес

Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем

Пара прошла через совместные роды

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+