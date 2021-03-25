"Весь в крови": неизвестный избил экс-возлюбленного Ирины Цывиной

О произошедшем нападении сообщила сама Голдман, которая сейчас находится в положении. Женщина сняла окровавленное лицо своего возлюбленного и опубликовала кадры происшествия в своем инстаграм-аккаунте. Голдман рассказала, что они с Сердюковым шли с примерки свадебного платья для будущей церемонии, когда на них вдруг с кулаками набросился мужчина.
После нападения пара вызвала полицию, которая приехала очень быстро. Затем мужчина и женщина отправились на скорой помощи в больницу. Юлиана жаловалась на сильную боль в ноге. Медики диагностировали у женщины растяжение. Сам Сердюков, очевидно, отделался одними лишь ссадинами.
Личность нападавшего мужчины и причины конфликта пока остаются неизвестными, но Голдман уверена, что их “заказали”, возможно, это сделал тот, кто не хочет их свадьбы. В своем микроблоге Юлиана написала, что содеянное вернется обидчику по закону бумеранга, а платье они все же выбрали, значит, свадьбе быть.
Напомним, что жених Голдман ранее состоял в отношениях с актрисой Ириной Цывиной, которая умерла почти два года назад. Актер и фешн-блогер познакомились еще до смерти артистки, но у них были только дружеские отношения. После того, как Ирина Цывина скончалась, именно Юлиана помогла Денису преодолеть депрессию.
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