"Весь в крови": неизвестный избил экс-возлюбленного Ирины Цывиной

Вчера вечером актер Денис Сердюков и его невеста блогер Юлиана Голдман возвращались домой, когда на них напал неизвестный. Мужчину избили, а женщину отбросили на асфальт. Прежде избранницей Сердюкова была скончавшаяся актриса Ирина Цывина.

О произошедшем нападении сообщила сама Голдман, которая сейчас находится в положении. Женщина сняла окровавленное лицо своего возлюбленного и опубликовала кадры происшествия в своем инстаграм-аккаунте. Голдман рассказала, что они с Сердюковым шли с примерки свадебного платья для будущей церемонии, когда на них вдруг с кулаками набросился мужчина.

После нападения пара вызвала полицию, которая приехала очень быстро. Затем мужчина и женщина отправились на скорой помощи в больницу. Юлиана жаловалась на сильную боль в ноге. Медики диагностировали у женщины растяжение. Сам Сердюков, очевидно, отделался одними лишь ссадинами.

Личность нападавшего мужчины и причины конфликта пока остаются неизвестными, но Голдман уверена, что их “заказали”, возможно, это сделал тот, кто не хочет их свадьбы. В своем микроблоге Юлиана написала, что содеянное вернется обидчику по закону бумеранга, а платье они все же выбрали, значит, свадьбе быть.

Напомним, что жених Голдман ранее состоял в отношениях с актрисой Ириной Цывиной, которая умерла почти два года назад. Актер и фешн-блогер познакомились еще до смерти артистки, но у них были только дружеские отношения. После того, как Ирина Цывина скончалась, именно Юлиана помогла Денису преодолеть депрессию.