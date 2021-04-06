"Можно я вам полижу ***у?": Собчак оттянулась с геем

Шесть миллионов человек за две недели посмотрели интервью Ксении Собчак со "Скопинским маньяком" Виктором Моховым. 120 тысяч "лайков", 103 тысячи "дизлайков", 66 тысяч комментарием – результат впечатляющий. В социальной сети Stereo телеведущая поговорила об этой работе с журналистом Антоном Красовским. Тем самым, что в 2013 году в прямом эфире совершил "каминг-аут" – открыто заявил, что является гомосексуалистом,

Антон Красовский попытался разобраться в причинах ненависти к Собчак в стране. Она только усилилась, кажется, после ее интервью с маньяком. "Потому что ты – тварь, потому что ты – дочь мэра Санкт-Петербурга, – пояснил он Ксюше. – Я тебе скажу, что и на твоих похоронах не будет согласия. Даже твои похороны не устроят народ – гроб слишком вычурный, одежда дорогая. А если ты откроешь благотворительный фонд, то тебя завтра же обвинят в том, что вы воруете народные деньги".

Многие люди осудили Собчак за гламурный внешний вид, который был у нее во время интервью с маньяком. "Ксения, можно я полижу вам попу? А какой фирмы у тебя были голубые говнодавы?" – спросил ее Красовский.

"Я вообще блин об этом не думала, – заверяет Собак. – Я зашла в гардеробную, это было в 6:30 утра. Я подумала, что там будет дом, этот бункер. Нужны какие-то говнодавы, чтобы месить там говно. И это были единственные резиновые ботинки. Я надела ботинки, и поняла что к голубым ботинкам нужна голубая кофточка. Я поняла, что если я надену узкую длинную юбку, на каблуках, все меня засрут. Мол, что она о себе возомнила? Если бы я оделась как на дебаты, это было бы еще хуже. Надо одеться по-молодежному, чтобы не было этой темы. Потом прочитала где-то комментарий "Она на укладке приехала". А если я не сделала укладку, комментарии обычно такие: "Ах, она не сделала укладку, чтобы быть ближе к народу”. Так у меня вообще нет выхода: сделала укладку – плохо, не сделала – еще хуже".

А диалог между Красовским и Собчак, случившийся в конце беседы, хочется процитировать почти дословно:

– Антош, хочу тебе сказать спасибо за твой пост.... Это про то, что бывшей любви не бывает.

– Когда вы уйдете от очередного мужа, Ксения...

– А вы поменяете ориентацию, Антон Вячеславович. Ну, правда ты теперь консерватор, патриот и ты должен избавляться потихоньку от этого. Владимир Владимирович интервью ЛГБТ давать не будет, а вот человеку, которого Симоньян сделала натуралом...

– Я поменял любовь к мужикам на любовь к Родине!