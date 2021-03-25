Поговорившую с маньяком Собчак пришибли прихватом для рыбы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в 2019 году заработала 185,7 миллионов рублей, если верить декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа Константина Богомолова. Реклама, личный блог, писательство, сотрудничество с именитыми брендами – все это помогло Ксюше войти в список "Форбс" как одной из богатейших российских звезд. Но что же дарят таким людям, у которых на все хватает денег? Об этом "Дни.ру" рассказала сама Ксения Анатольевна на пресс-завтраке "Премии МУЗ-ТВ"



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