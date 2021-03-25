Поговорившую с маньяком Собчак пришибли прихватом для рыбы

13 сентября 2019 года оппозиционерка Ксения Собчак вышла замуж за актера и режиссера Константина Богомолов. Причем на свадьбу приехал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой-фигуристкой Татьяной Навкой.
"Мы гуляли в Музее Москвы, арендовали в качестве транспорта катафалк, – вспоминает Собчак. – Было много всего захватывающего и интересного – мы сделали большой праздник. И среди сотни подарков я нашла... металлический прихват для рыбы! Его используют для приготовления рыбы в гриле".
Столь незамысловатый подарок просто пришиб Ксюшу своей простой. Ведь остальные гости презентовали ей дизайнерскую посуду, украшения, картины... "Я долго разбирала дары – сумочки, косметику, бижутерию. И вдруг смотрю – прихват для рыбы. Да еще и с ценником! – улыбается Собчак. – Вот я до сих пор думаю, кто тот прекрасный человек, который мне этот прихват вручил. Подарок был не подписан, а я бы так хотела узнать имя дарителя, чтобы, конечно, и дальше приглашать его на все свои праздники".
Это признание Ксения Собчак сделала в день, когда в Интернете появилась запись ее интервью со "Скопинским маньяком" Виктором Моховым. Многие осудили ее за это, а муж посвятил негативной общественной реакции на фильм два поста в социальных сетях. На сегодняшний день фильм посмотрело почти 4 миллиона человек.
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