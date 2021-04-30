Рослый жеребец прильнул всем телом к счастливой Тодоренко

Регина Тодоренко поделилась в личном блоге провокационным снимком.

Телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой изображена в компании жеребца. Мужчина в костюме зебры из мультфильма "Мадагаскар" всем телом прижимается к артистке и в шутку кусает ее за голову. Судя по всему, звезда не ожидала, что часть ее тела окажется в пасти, поэтому выглядит слегка испуганно. При этом Регина Тодоренко весело улыбается и смотрит в камеру.

Несмотря на шутливую фотографию, в посте девушка подняла важную тему. Звезда заговорила о мошенниках, которые периодически представляются ее именем или действуют от лица менеджеров телеведущей. По словам Регины Тодоренко, злоумышленники присылают рекламодателям статистику ее аккаунта, бравируют именами и создают "левые" переписки.

Артистка подчеркнула, что ни она, ни ее помощники не предлагают рекламу в инстаграм-аккаунте. Звезда отметила, что подобные сообщения с сомнительных номеров – фейковые, поэтому не стоит на них "вестись". "Берегите, пожалуйста, свои нервы, а главное свои деньги!" – добавила Регина Тодоренко.

Напомним, не так давно артистка поделилась переживаниями по поводу отношений с мужем Владом Топаловым. По словам девушки, в настоящее время пара переживает кризис. После нескольких лет брака страсть угасла, и супруги погрузились в рутину, которая отнимает огромное количество нервов и сил. Также Регину Тодоренко беспокоит, что в последнее время участились ссоры.