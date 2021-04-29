Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Четверг
29 апреля
Лента новостей
14:31
В Ленобласти учительница сломала ученику шею за шумное поведение
14:29
Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа
14:22
Известная блогерша публично унизила Манукяна
14:21
Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
14:19
Вел себя странно: актера российских сериалов задержали с наркотиками
14:16
Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал
14:16
В Гидрометцентре россиянам пообещали "розовый май"
14:07
"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше
13:48
"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"
13:47
"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя
13:43
В России подскочили цены на лекарства
13:39
Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата
13:39
"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов
13:38
Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом
13:34
Названа приблизительная стоимость пасхального набора
13:21
Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
13:09
"А что у тебя в штанах?": ставшая мужиком дочь Ефремова о пересадке члена и гей-контактах
13:06
"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита
13:04
"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой
12:53
"Найду мужа с большим членом": называющая себя мужчиной дочь Ефремова о планах на будущее
12:50
"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова
12:41
Ничего не видел: известный актер испытал трудности в интимном моменте с Мороз
12:38
Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19
12:34
"Ребят, вы там здоровы?": новости об алкоголизме Муцениеце после разрыва с Прилучным вызвали тревогу
12:16
Поплавская обвинила во лжи и дала пощечину вывалившей грязное белье Прокловой
11:58
Ольга Кабо отвоевала столичную квартиру: продолжение драматичной истории развода
11:44
"Я с ним часто разговариваю": жена известного российского актера общается с духом умершего сына
11:42
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 9 тысяч
11:41
Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов
11:30
Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью
11:24
"Мне хочется побыть в себе": снявшую кольцо Ивлееву подозревают в размолвке с Элджеем
11:21
Предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане назвали пиар-ходом: Забалтывает самое важное
11:17
"Как зашоренная лошадь": Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
11:16
Пьяный гость из африканской Замбии изнасиловал кассиршу в Санкт-Петербурге
11:11
Милош Бикович впервые вышел в свет с новой зазнобой
11:07
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
10:47
"Женушка тоже карьеру построила на скандалах": Соседов возмущен бесстыдной подставой Галкина
10:42
Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают
10:31
У Карпович выпала грудь в общественном месте
10:27
Кудрявцева объяснила свое отсутствие на похоронах дорогого человека
10:20
Палатка с шаурмой и 20 тысяч зарплаты: мечты подростков из глухих деревень шокировали жирующих москвичей
10:07
"Маленький и нечистый": Седокова откровенно о казусе с турком
09:20
"Вчера ты не был таким стеснительным!": видео с Муцениеце без одежды слили в Сеть
09:18
"Нейтрализовать руководство": готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора
08:56
"У меня было много женщин": 67-летний Глызин впервые рассказал о внебрачных детях
08:48
И овощи, и фрукты, и мясо: в России резко подорожали продукты
08:43
А как же Авербух?: появились интимные фото Арзамасовой в объятиях известного актера
06:07
Тина Канделаки похвасталась взрослым сыном
03:59
Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
02:02
В день рождения тещи Пригожин слил в Сеть уникальный кадр
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Шоу-бизнес
Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа

Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа

Ведущая дала откровенное интервью о личной жизни и карьере.
прочитано 71 раз

Телеведущая Лера Кудрявцева не любит давать интервью и откровенничать на тему личной жизни. Но для своих друзей может сделать исключение. звезда стала гостьей очередного выпуска ютуб-шоу Сурена Каграманова "Лучше – правду" и ответила на многие интересные вопросы.

ПО ТЕМЕ

Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Одной из самых волнующих тем стали отношения с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. Моделируя разные жизненные ситуации, Лера Кудрявцева заявила, что если бы муж ей изменял, то она не хотела бы знать об этом. Получилось так, как будто она закрывает на данную тему глаза.

Напомним, 49-летняя ведущая уже несколько лет замужем за Игорем Макаровым. Лера Кудрявцева призналась, что разговаривала с супругом на тему того, что однажды перестанет выглядеть молодой и красивой. Муж сказал, что ему безразлично мнение окружающих на этот счет. Ведущая отметила, что у ее мужа взрослый взгляд на вещи. Именно поэтому она доверяет супругу.

При этом Лера Кудрявцева не стала исключать, что однажды в их семье может все измениться. Если муж захочет уйти к молодой возлюбленной, она не станет его держать.

"Для меня измена духовная более болезненная, чем физическая… Я за то, чтобы я ничего не знала", – призналась ведущая.

Также Кудрявцева добавила, что способна простить измену, если это несерьезная и однодневная история. Она уверена, что большинство мужчин изменяет своим женщинам.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Леры Кудрявцевой был старший брат. Он умер почти сразу после рождения. Сестра была убита горем.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 14:29 Источник: "Лучше-правду" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов

Актриса вышла в свет
Шоу-бизнес

"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова

Что случилось у звезд
Шоу-бизнес

Известная блогерша публично унизила Манукяна

Ксения Хоффман не верит в страдания Бузовой
Шоу-бизнес

"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой

Архивный кадр понравился далеко не всем

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+