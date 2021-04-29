Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа

Ведущая дала откровенное интервью о личной жизни и карьере.

Телеведущая Лера Кудрявцева не любит давать интервью и откровенничать на тему личной жизни. Но для своих друзей может сделать исключение. звезда стала гостьей очередного выпуска ютуб-шоу Сурена Каграманова "Лучше – правду" и ответила на многие интересные вопросы.

Одной из самых волнующих тем стали отношения с мужем Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. Моделируя разные жизненные ситуации, Лера Кудрявцева заявила, что если бы муж ей изменял, то она не хотела бы знать об этом. Получилось так, как будто она закрывает на данную тему глаза.

Напомним, 49-летняя ведущая уже несколько лет замужем за Игорем Макаровым. Лера Кудрявцева призналась, что разговаривала с супругом на тему того, что однажды перестанет выглядеть молодой и красивой. Муж сказал, что ему безразлично мнение окружающих на этот счет. Ведущая отметила, что у ее мужа взрослый взгляд на вещи. Именно поэтому она доверяет супругу.

При этом Лера Кудрявцева не стала исключать, что однажды в их семье может все измениться. Если муж захочет уйти к молодой возлюбленной, она не станет его держать.

"Для меня измена духовная более болезненная, чем физическая… Я за то, чтобы я ничего не знала", – призналась ведущая.

Также Кудрявцева добавила, что способна простить измену, если это несерьезная и однодневная история. Она уверена, что большинство мужчин изменяет своим женщинам.

Ранее "Дни.ру" писали, что у Леры Кудрявцевой был старший брат. Он умер почти сразу после рождения. Сестра была убита горем.