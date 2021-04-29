"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя

Анастасия Спиридонова, победившая в шоу "Точь-в-точь", стала новой гостьей программы "Алена, блин!".

Исполнительница призналась, что старалась уважительно относиться к образам артистов, которых ей необходимо было изобразить. Например, выступление певицы в гриме Ирины Аллегровой привело в восторг не только членов жюри, но и поклонников. По словам Алены Жигаловой, артистке удалось передать не только голос, но и мимику исполнительницы хита "Младший лейтенант".

Правда, по мнению Анастасии Спиридоновой, были образы, которые удались не так хорошо. Первое выступление артистки в шоу "Точь-в-точь" было посвящено Любови Успенской. Королева шансона присутствовала в зале и смотрела номер.

Как отметила певица, она знала, что звезда будет участвовать в представлении, и очень переживала по этому поводу. "Ходила мучилась, думала: предупредить или нет? Или пусть это будет сюрприз? Какая-то неподготовленная реакция", – призналась Анастасия Спиридонова в шоу "Алена, блин!".

По словам исполнительницы, поскольку это было первое выступление в рамках программы "Точь-в-точь", она не очень понимала, как себя вести на сцене и где находится грань между имитацией и пародией. Любовь Успенская тоже это почувствовала и поспешила высказать свое фи Анастасии Спиридоновой. Ей явно не понравилось, что артистка перегнула палку, изображая ее.

"Мы потом пели дуэтом, она вышла на сцену, и она мне говорит: "Ты переборщила", – вспомнила реакцию звезды певица.