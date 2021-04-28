"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт

Выяснилось, что перед каждым новым сезоном участники отправляют продюсерам список личностей, образы которых им бы хотелось создать на сцене проекта. Как и у многих, мечтой Анастасии Спиридоновой было попытаться изобразить Аллу Пугачеву. Однако ей не позволили.
"Все решает режиссер", – грустно отметила певица. Она рассказала, что Примадонна значилась первой в списке ее "персонажей". Артистка подчеркнула, что уже в дебютном выпуске роль отдали Дарье Антонюк. Тогда ей все стало ясно.
Исполнительница считает, что на отечественной эстраде не так много по-настоящему выдающихся вокалистов, а потому каждому хочется, хоть на пять минут, но попробовать себя в роли Аллы Пугачевой. Именно поэтому на шоу возникает серьезная конкуренция.
Тяжелее всего Анастасии Спиридоновой дались два образа: Ирины Алегровой и Тины Тернер. Артистка знала репертуар звезд от и до, но подготовка занимала недели. Ей было страшно, что что-то может выглядеть недостойно. Позднее она увидела сама себя по телевизору и просто ахнула. Певица не ожидала, что сможет добиться такого успеха.
Долгие годы исполнительница участвовала в самых разных конкурсах. За ее плечами "Новая волна", "Голос" и многие другие. В последнем она стала финалисткой, что помогло ей построить карьеру. До шоу она не пела песни на русском языке.
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