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"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт

"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт

Звезда перевоплощалась в разных знаменитостей, но победу ей принес образ Ареты Франклин.
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Выяснилось, что перед каждым новым сезоном участники отправляют продюсерам список личностей, образы которых им бы хотелось создать на сцене проекта. Как и у многих, мечтой Анастасии Спиридоновой было попытаться изобразить Аллу Пугачеву. Однако ей не позволили.

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Звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова об интиме на проекте

"Все решает режиссер", – грустно отметила певица. Она рассказала, что Примадонна значилась первой в списке ее "персонажей". Артистка подчеркнула, что уже в дебютном выпуске роль отдали Дарье Антонюк. Тогда ей все стало ясно.

Исполнительница считает, что на отечественной эстраде не так много по-настоящему выдающихся вокалистов, а потому каждому хочется, хоть на пять минут, но попробовать себя в роли Аллы Пугачевой. Именно поэтому на шоу возникает серьезная конкуренция.

Тяжелее всего Анастасии Спиридоновой дались два образа: Ирины Алегровой и Тины Тернер. Артистка знала репертуар звезд от и до, но подготовка занимала недели. Ей было страшно, что что-то может выглядеть недостойно. Позднее она увидела сама себя по телевизору и просто ахнула. Певица не ожидала, что сможет добиться такого успеха.

Долгие годы исполнительница участвовала в самых разных конкурсах. За ее плечами "Новая волна", "Голос" и многие другие. В последнем она стала финалисткой, что помогло ей построить карьеру. До шоу она не пела песни на русском языке.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 23:59 Источник: "Русское радио" ✓ Надежный источник
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Звезде "Голоса" воткнули в голову пластинки

комментарии

Ответить:

Гость711729
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Гостьф
Как много стало <цензура> Спиридоновых.
завидуй молча
Гость711729
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Гость713771
Караочница Спиридоновна- Очень похожа была на черножоооопую обезьяну, но не на Арету!
завидуй молча
Гостьф
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Гостьф
Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
И <цензура>. Чо ни <цензура>, ни вор, то пляшет и поет.
Гостьф
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Гостьф
Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
И мошенники
Гостьф
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Гостьф
Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
Воры.
Гостьф
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Гостьф
Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
28 тысяч они вроде намерили за пол кв метра обычного побеленного потолка. Краска 1 тыс руб за банку на весь потолок. У путина администрация она такая, если меряет потолок, то с размахом, на полторы квартиры сразу.
Гостьф
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Гостьф
Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
Не 120, а 200 кв метров потолка. Меряют как и положено питинской администрации почти 200 кв метров потолка ( при малюсенькой протечке, и то была ли она или это след от предыдущей уплаченной?) при общей площади квартиры 146 кв метров с 3 балконами вмести.
Гостьф
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Привет <цензура> шахматисту мошеннику. Я голосование отдала. Теперь им кляпы в трубу будешь сувать? Ну, попробуй. Кстали, тут тоже убыток за протечку нанес. Они путинские шахматисты такие, подосрать исподтишка и обобрать из большой гениальности стратегов и тактиков.
Гостьф
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Как кто-то задвинул Путину каких -то Спиридоновых в ближ окружение, то ли гаражом завидовать, то ли еще ем, так прохоров увез какого-то Спиридонова в америку башку перешивать, и кто-то соседу снизу стал присуждать взять с меня оплаты по страхоке за полметра испоренного потолка, как за почти 120 кв метров и заказывать им то-то включать, убивающее здоровье, замбировать с угрозой голосовать, выдавая свое решение за мое. Наверно это Дворкович бргызский шахматист, спец по кляпам в сливную трубу в Словакии.
Гостьф
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Как много стало <цензура> Спиридоновых.
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