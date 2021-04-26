Десятки миллионов: с комика Соболева трясут бешеные деньги за грязную матерщину

Правозащитник Леонид Тарантов требует взыскать с комика 84 миллиона рублей за шутку во время шоу "Можно ваш телефончик?". О проблеме Илья Соболев поведал подписчикам своего "Инстаграм".
Речь идет об эфире программы, которая вышла в ноябре 2019 года. По правилам шоу участник должен был записать аудиосообщение с заданным текстом. Илье Соболеву попался такой текст: "Почему о том, что ты *** (представитель нетрадиционной сексуальной ориентации — прим. ред.) я узнаю в последнюю очередь?"
Это сообщение участник программы должен был направить любому своему приятелю или знакомому из списка контактов в телефонной книге. как раз юрист Леонид и получил данное сообщение и не на шутку обиделся, сообщает телеканал "360".
Теперь Илье Соболеву предстоит суд с обиженным правозащитником. Слушание назначено на 28 апреля. Комик признался, что шокирован таким развитием событий, ведь для него это было безобидной шуткой в рамках шоу. В своем микроблоге юморист назвал происходящее абсурдом.
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