Семенович ответила Быстрову на оскорбление об "отрезанных сиськах"

Быстров рассказал, что его дочь подрастающая фигуристка, и главная проблема для девочек в этом виде спорта – большая грудь. В пример он привел Анну Семенович и добавил, что если бы она хотела развивать спортивную карьеру, то "отрезала бы сиськи".
Как известно, Семенович много лет занималась данным видом спорта, и ее это очень оскорбило. Напомним, Анна выступала в паре с будущим олимпийским чемпионом Романом Костомаровым и бросила лед после травмы мениска.
Что касается Быстрова, то Семенович заявила, что вообще не знает, кто он такой. К тому же, она больше любит хоккей, а за футболом не следит. Певица лишь посочувствовала горе-спортсмену и его имиджу.
"Хочется, чтобы наши футболисты были героями спортивных передовиц, а не скандальной желтой хроники", – колко ткнула Быстрова Семенович. Она добавила, что ждет извинений.
Она добавила, что после подобных выпадов в обществе и формируется устойчивое мнение о том, что все футболисты – глупые, пишет "Спорт-Экспресс".
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Анна Семенович показала фото в свадебном платье после слухов о помолвке. Стоит отметить, что личная жизнь артистки была и остается предметом жарких споров.
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