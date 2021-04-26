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После смерти не забыли: спустя три месяца могила Ланового осталась прежней

После смерти не забыли: спустя три месяца могила Ланового осталась прежней

Василий Лановой был похоронен 1 февраля 2021 года. Спустя три месяца его могила усыпана свежими цветами.
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Прославленный советский актер ушел из жизни 28 января, вскоре после того, как ему исполнилось 87 лет. Артист был со всеми почестями погребен на Новодевичьем кладбище: на 5-ом участке престижной Центральной аллеи, среди других выдающихся личностей нашей страны. В отличие от некоторых других советских актеров Василий Лановой остался не забыт и после смерти.

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По прошествии трех месяцев последнее пристанище артиста выглядит все таким же ухоженным. Сегодня на могиле Василия Семеновича все еще стоит простой резной крест – серьезный памятник, вероятно, установят уже к первой годовщине смерти артиста. Рядом с крестом стоят две фотографии звезды "Офицеров". Сама же могила сегодня, как и на 40 дней, усыпана свежими цветами – друзья и поклонники творчества Ланового не забывают великого актера и регулярно приходят сюда отдать ему дань памяти – об этом рассказала "Экспресс газета".

Напомним, что Василий Лановой скончался от коронавируса. Перед смертью он готовился к праздничному концерту в честь 50-летия "Офицеров" и постоянно повторял слова песни из фильма. Можно сказать, что с этими словами на устах Василий Лановой и покинул этот мир, навсегда оставшись в памяти многочисленных поклонников великим артистом.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 13:53 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость695503
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Вечная,светлая память,земля ему пухом, великому актёру.
1

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