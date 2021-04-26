После смерти не забыли: спустя три месяца могила Ланового осталась прежней

Василий Лановой был похоронен 1 февраля 2021 года. Спустя три месяца его могила усыпана свежими цветами.

Прославленный советский актер ушел из жизни 28 января, вскоре после того, как ему исполнилось 87 лет. Артист был со всеми почестями погребен на Новодевичьем кладбище: на 5-ом участке престижной Центральной аллеи, среди других выдающихся личностей нашей страны. В отличие от некоторых других советских актеров Василий Лановой остался не забыт и после смерти.

По прошествии трех месяцев последнее пристанище артиста выглядит все таким же ухоженным. Сегодня на могиле Василия Семеновича все еще стоит простой резной крест – серьезный памятник, вероятно, установят уже к первой годовщине смерти артиста. Рядом с крестом стоят две фотографии звезды "Офицеров". Сама же могила сегодня, как и на 40 дней, усыпана свежими цветами – друзья и поклонники творчества Ланового не забывают великого актера и регулярно приходят сюда отдать ему дань памяти – об этом рассказала "Экспресс газета".

Напомним, что Василий Лановой скончался от коронавируса. Перед смертью он готовился к праздничному концерту в честь 50-летия "Офицеров" и постоянно повторял слова песни из фильма. Можно сказать, что с этими словами на устах Василий Лановой и покинул этот мир, навсегда оставшись в памяти многочисленных поклонников великим артистом.