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"Повторяя слова, он и умер": обнародованы сенсационные детали последних дней Ланового

"Повторяя слова, он и умер": обнародованы сенсационные детали последних дней Ланового

Даже со страшным диагнозом он не прекращал работать. Все силы легенды были направлены на подготовку к важному событию.
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Оказалось, что даже после госпитализации 87-и летний Василий Семенович верил в то, что все будет хорошо, и уже очень скоро он будет петь на долгожданном концерте. Тогда полным ходом шла подготовка: фильму "Офицеры" в этом году исполняется 50 лет. Мероприятий должно было состояться сразу несколько, а одной из главных фигур памятных вечеров должен был быть именно Лановой.

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По словам Ирины Купченко, артист трудился до последнего вздоха. На концерте он должен был исполнить песню "От героев былых времен". Чтобы ничего не забыть и оставаться в форме, он сперва старался работать над голосом. Очень скоро сил у актера не осталось, но он не забросил упражнения.

Тогда Василий Семенович начал повторять слова военной песни вслух, несмотря на то, что хорошо знал их. Из-за высокой температуры и тяжелого состояния его мысли путались, и он внезапно забывал строки, которые долгое время держал в голове.

Вдова великого артиста отметила, что с каждым днем слова песни в исполнении Василия Ланового звучали все тише. "Повторяя слова, он и умер", – поделилась Ирина Купченко. Она до сих пор не может поверить в то, что любимого супруга больше нет и каждый день размышляет о его непредсказуемой судьбе.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 марта 2021, 08:41 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

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