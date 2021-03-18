Господи, помилуй: что случилось с могилой Ланового через 40 дней

16 января Василий Лановой отметил 87-й день рождения. А уже 28 января прославленного актера театра и кино, педагога и чтеца не стало. Похоронили кумира на Новодевичьем кладбище Москвы. Корреспондент "Дни.ру" побывал в этом знаменитом некрополе.

Новодевичье – самое престижно кладбище страны. Тут покоятся люди, которые составляют честь, славу и гордость страны – политики, актеры, писатели, спортсмены. Василия Ланового похоронили 1 февраля на 5-м участке престижной Центральной аллеи. Тут же покоятся Станислав Говорухин, Галина Волчек, Михаил Жванецкий и Марк Захаров...

По православной традиции каменный памятник на могиле артиста ставить сразу не стали – это, вероятно, случится к первой годовщине со дня смерти. Пока же здесь – простой деревянный крест. Василий Лановой был крещен и в конце земного пути часто говорил о Боге. В одном из последних интервью, например, он заметил: "Мне грешно жалеть о чем-то. Не гневи Бога, что называется. У меня, слава Богу, жизнь сложилась и в театре, и в кино, и в чтении, и в преподавании, я достаточно востребован – и это великое счастье. Нет, мне гневным на Бога быть невозможно". Сам Патриарх Кирилл выражал соболезнования в день кончины актера!

8 марта исполнилось 40 дней со дня ухода Ланового из жизни. И могилу, как и в день похорон, благодарные коллеги и поклонники снова осыпали цветами. Корзины, букеты и венки сегодня хотя и припорошены снегом, но все равно очень заметны. Василий Семенович заслужил любви.