"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов

Президент Международного культурного центра "Слава" Вячеслав Моцардо рассказал журналистам, что подобное решение организаторы объяснили неизвестными техническими неисправностями. Никакой другой информацией не обладает даже он.
В момент, когда поступило сообщение, в зале уже находились некоторые зрители, а музыканты и артисты были на месте в полном составе. "Они до сих пор в шоке и недоумении", – отметил он.
Сообщается, что заявленный концерт не был коммерческим. Все поклонники пришли по пригласительным билетам. Перед зрителями должны были выступать артисты, а Василий Ливанов по плану рассказал бы о работе над кинокартиной "Коллеги". Также на концерте должны были петь Тамара Гвердцители и Лев Лещенко.
Известно, что Людмила Хитяева в момент сообщения об отмене мероприятия уже была в пути, а Лариса Лужина как раз приехала в Дом кино. Позднее выяснилось, что вечер памяти отменил Союз кинематографистов. Теперь концерт официально перенесен, но дата нового мероприятия неизвестна.
Артисты остались недовольны подобным решением. По информации самого Моцардо, все произошло потому, что некий родственник самого Василия Семеновича позвонил и попросил перенести концерт. Подробности уточняются.
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