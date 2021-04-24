Говорил очень жестко: Первый канал вызвал Манижу на серьезный разговор

Манижа будет представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году. Песня, с которой вокалистка отправится в Нидерланды, "Russian Woman", не понравилась Валентине Матвиенко – спикеру Совета Федерации. Политик усомнился в том, что артистка честно завоевала победу в национальном отборе, который организовывал Первый канал.
Манижа, в свою очередь, сомневается в том, что Матвиенко вслушивалась в текст "Russian Woman" и поняла ее посыл правильно. В беседе с интернет-порталом Meduza (Издание выполняет функцию иностранного агента. – Прим.ред.) артистка призналась, что не ожидала, что станет причиной такой суматохи и шумихи. В какой-то степени Маниже повышенное внимание даже приятно. Между тем в чем-то эта ситуация знаменитости кажется абсурдной.
Из-за скандала в Сети вокалистку вызвонило руководство Первого канала. Артистке назначили встречу. "Был серьезный разговор", – призналась Манижа. Представитель канала говорил с девушкой очень жестко. Певицу призвали быть смелой и не терять себя. Руководство канала верит в успех Манижи. По словам певицы, она ни разу не усомнилась в телевизионщиках.
Сейчас Манижа много работает. Подготовка к "Евровидению" идет очень активно. Певица приводит тело в форму, трудится над вокалом.
По словам артистки, "Евровидение" для нее – не просто конкурс песни. Это возможность сказать то, что хочешь людям, которые объединились на несколько минут.
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