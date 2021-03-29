Голой не останется: готовящуюся к “Евровидению” Манижу решили одеть всей страной

Несмотря на травлю в соцсетях, исполнительница остается верна своей миссии под кодовым названием “Рашн вуман”. Певица Манижа поедет на конкурс в костюме, выполненном из отрезов тканей всех народов России.

Артистка обратилась к представителям разных регионов страны и попросила прислать лоскутки, которые позже станут частью ее концертного наряда и поедут на “Евровидение”. Певица Манижа уже получила кусочек ткани из Якутии, показала его в своем инстаграм-аккаунте и сердечно поблагодарила мастерицу.

Якутия на наряде Манижи будет представлена творчеством местной искусницы по имени Светлана Максимова. Она передала исполнительнице небольшое, но очень яркое и красочное панно, выполненное в традиционной технике шитья. Оно представляет собой пять харах (пять глаз), которые являются оберегом.

Поклонницы певицы из других регионов страны также уже готовят для нее свои лоскутки. Недавно Манижа получила предложение из Осетии прислать для наряда отрез с национальными узорами. Артистка с радостью согласилась и добавила, что ей будет очень приятно. Также известно, что помочь в создании особенного наряда уже обещалось правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что оранжевый костюм исполнительницы, в котором она представляла свою конкурсную песню, совсем не понравился россиянам. После этого было принято решение создать другой костюм, который сам по себе станет настоящим символом и будет воплощать некое единство всех россиянок, независимо от того представительницами каких народностей они являются. Именно в таком образе певица Манижа предстанет на музыкальном конкурсе мирового масштаба.