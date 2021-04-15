Участницу "Евровидения" от России Манижу пообещали зарезать: Не будешь жить в этой стране

Певица Manizha (Манижа) стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". Артистка рассказала об угрозах в свой адрес.

В начале весны стало известно о том, что в этом году Россию на "Евровидении" будет представлять Manizha (Манижа). Однако выбор участницы оценили не все. По словам артистки, помимо гневных комментариев в Сети ей стало приходить огромное количество угроз.

Как отметила девушка, когда она увидела вокруг себя всю эту концентрацию сексизма и ксенофобии, то сильно испугалось. Первые несколько дней Маниже было очень плохо, она много плакала и не понимала, за что ее так ненавидят.

"Угрозы приходят постоянно, в основном это анонимные сообщения. Обещают, что разрежут меня на кусочки, что мне нужно прекратить петь, что я оскорбляю чувства русских женщин, если ты будешь продолжать это делать, ты не будешь жить в этой стране, мы тебе гарантируем", – говорит Манижа.

По словам артистки, она не понимает, кому это может быть выгодно. При этом певица отмечает, что поддержки также очень много. Люди пишут ей трогательные ободряющие сообщения, просят не расстраиваться и не обращать внимания на хейт.

Манижа добавила, что ее песня для "Евровидения" "Русская женщина" может не нравиться, и это нормально. Однако девушке приятно, что композиция затронула важные темы, открыла поле для дискуссий.

"Я готова быть тем человеком, который возьмет на себя этот удар, чтобы люди увидели, как не стоит относиться друг к другу", – отметила артистка.