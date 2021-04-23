"Колхоз": затея Ивлеевой о выпуске собственной одежды с треском провалилась

Анастасия Ивлеева анонсировала выход своей первой коллекции одежды, но ее тут же раскритиковали в Сети.

В своем инстаграм-аккаунте звезда поделилась с поклонниками радостной новостью. Совместно со всемирно известным брендом Barbie Анастасия разработала линейку одежды на базе отечественной марки "ТВОЕ". Блогер пообещала, что ее коллекция будет отличаться высочайшими стандартами качества – такими, которых еще не видел российский масс-маркет. Анастасия Ивлеева призналась, что очень гордится этим сотрудничеством, однако подписчики едва не убили ее энтузиазм на корню.

Фолловеры звезды очень скептически отнеслись к этой затее и оставили многочисленные язвительные комментарии:

"Как с базара" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Серьезно??? Барби? Мать, тебе 30-ик. В твою "светлую" голову больше ничего не пришло?", "Чет совсем как Бузова стала...и по уму и по фантазии", "Какой колхоз".

Сама Ивлеева не стала отвечать на колкости подписчиков, похоже, она совсем не считает свою затею провальной. К тому же, некоторые поклонники все же поддержали звезду и заметили, что коллекция милая, а ей самой очень идет образ Барби.

Напомним, что иногда знаменитости все же свойственна самокритичность – не так давно Анастасия Ивлеева сама себя наругала за неподобающее поведение на шоу "Что было дальше".