"Меня разорвали": публично опозорившаяся Ивлеева взвыла из-за травли

Появление ведущей в популярном шоу "Что было дальше?" вызвало серьезный резонанс. Многие отметили ее неоднозначные высказывания в адрес комиков и высокомерие.

В студии проекта Настя Ивлеева была целых два раза. Если первую съемку блогерши многие нашли просто забавной и не совсем удачной, то вторая буквально взорвала Интернет. Подписчики забросали Настю комментариями о том, что она "поймала звезду", а у хейтеров появилось еще несколько поводов для негативных высказываний.

Теперь инстадива стала гостьей подкаста своего друга Эльдара Джарахова. Блогер также отметил, что последний выпуск вызвал у него смешанные чувства, и, если бы он не знал Ивлееву много лет, то тоже сказал бы, что ее не обошла стороной звездная болезнь.

Настя не стала отрицать очевидное и подтвердила, что вела себя не совсем корректно. По ее словам, она просто не смогла расслабиться и не чувствовала cебя комфортно, а потому сработала защитная реакция, она пошла в атаку. "Классное шоу, но я не люблю такой юмор", – подчеркнула она. Звезда рассказала, что после съемок первой программы ей казалось, что она большая молодец. Но после просмотра видео ее мнение сильно изменилось.

Именно поэтому она решилась вернуться. Однако и в этот раз все пошло не так. "Не вывезла, не поняла, как реагировать", – призналась она. У Насти Ивлеевой есть вопросы и к юмористам, так как теперь она пришла не в качестве гостя, а как участница шоу. "Все равно меня разорвали", – посмеялась блогерша.