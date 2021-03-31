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"Меня разорвали": публично опозорившаяся Ивлеева взвыла из-за травли

"Меня разорвали": публично опозорившаяся Ивлеева взвыла из-за травли

Появление ведущей в популярном шоу "Что было дальше?" вызвало серьезный резонанс. Многие отметили ее неоднозначные высказывания в адрес комиков и высокомерие.
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В студии проекта Настя Ивлеева была целых два раза. Если первую съемку блогерши многие нашли просто забавной и не совсем удачной, то вторая буквально взорвала Интернет. Подписчики забросали Настю комментариями о том, что она "поймала звезду", а у хейтеров появилось еще несколько поводов для негативных высказываний.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Теперь инстадива стала гостьей подкаста своего друга Эльдара Джарахова. Блогер также отметил, что последний выпуск вызвал у него смешанные чувства, и, если бы он не знал Ивлееву много лет, то тоже сказал бы, что ее не обошла стороной звездная болезнь.

Настя не стала отрицать очевидное и подтвердила, что вела себя не совсем корректно. По ее словам, она просто не смогла расслабиться и не чувствовала cебя комфортно, а потому сработала защитная реакция, она пошла в атаку. "Классное шоу, но я не люблю такой юмор", – подчеркнула она. Звезда рассказала, что после съемок первой программы ей казалось, что она большая молодец. Но после просмотра видео ее мнение сильно изменилось.

Именно поэтому она решилась вернуться. Однако и в этот раз все пошло не так. "Не вывезла, не поняла, как реагировать", – призналась она. У Насти Ивлеевой есть вопросы и к юмористам, так как теперь она пришла не в качестве гостя, а как участница шоу. "Все равно меня разорвали", – посмеялась блогерша.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 11:10 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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