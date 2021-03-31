"Вот ты мразь конченая!": Ивлеева прилюдно полила себя грязью

Настя Ивлеева резко раскритиковала себя за поведение в эфире шоу "Что было дальше".

Анастасия Ивлеева побывала в гостях на ютуб-шоу своего друга Эльдара Джарахова. Телеведущая прокомментировала свое участие в интернет-проекте "Что было дальше?". Напомним, после участия в юмористическом шоу на Настю Ивлееву обрушилась волна негатива от пользователей Сети.

Зрители писали, что звезда вела себя нагло и неуважительно к присутствующим в студии. Знаменитость не стала отпираться и признала, что перегнула палку по отношению к комикам. Она объяснила, что вызывающее поведение было защитной реакцией на жесткие шутки.

Волнение вызвало внешнюю агрессию. По словам Насти Ивлеевой, когда она пришла на шоу ЧБД впервые, ей показалось, что она достойно справилась. Но, увидев выпуск со стороны, подумала: "Вот ты мразь конченая!", поделилась блогер.

Позже Настя Ивлеева поучаствовала в шоу еще. И на этот раз, по ее словам, "обосралась". Юмористы хорошо подготовились и выставили ее в невыгодном свете. Звезда растерялась и не сумела дать достойный отпор.

Как писали "Дни.ру", недавно Настя Ивлеева снялась в эротической фотосессии для российского журнала Playboy. Телеведущая призналась, что, снимаясь для мужского издания, ставила задачу показать людям не только сексуальность, но и эстетику. Этот опыт она считает своим достижением.

