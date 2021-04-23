"Вторая молодость началась": женатый актер Серов сделал заявление о юных красотках

Артист заявил, что после 60 лет у некоторых его собратьев по творческому цеху "сносит крышу". По его мнению, деньги и слава рождают у них ложное впечатление, что вторая молодость началась. Из-за этого актеры меняют супруг-ровесниц на девушек.
Однако довольно часто с новой избранницей у артистов отношения не складываются, а вернуться обратно к жене уже не выходит. Сергей Серой отметил, что подобной глупости никогда не сделает.
Много лет актер женат на коллеге Ирине Аугшкап. Они познакомились во времена учебы в ГИТИСе. В семье появился на свет сын Александр, который продолжил актерскую династию. Супруга звезды эпизода служит в театре РАМТ.
63-летний Сергей Серов ушел из того же театра, но продолжает сниматься в кино. В этом году он отмечает круглую дату – 40-летие карьеры. Отдыхает же артист на даче в Тверской области. Там у него дом, баня и 40 соток. Звездная семья влюбилась в эти места.
К слову, неподалеку облюбовали себе уголок и актеры Ильины. Сергей Серов рассказал, как однажды Александр Ильин побывал у них в гостях и, не долго думая, купил себе дом поблизости. Там он с тех пор и живет, сменив город на тихую провинцию.
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