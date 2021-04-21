Годится ему во внучки! Любовница забеременела от мужа звезды 90-х

Несколько месяцев назад в Сети разразился скандал. Звезда 90-х рассказала об измене мужа. Появились новые подробности.

Певица Зинаида Сазонова рассказала, что ее муж Павел Перерва изменяет ей с молодой любовницей, которая годится ему во внучки. Тогда звезда простила нерадивого супруга. Но, как выяснилось, зря. Пара продолжала встречаться тайно, и теперь девушка ждет от ее супруга ребенка.

В студии шоу "На самом деле" на Первом канале была устроена очная ставка. Любовница Павла Перервы Жанна Климова пришла на эфир и высказала все ему и его жене. Мужчина разорвал с ней отношения и заявил, что хочет вернуться к жене. Зинаида Сазонова снова простила мужа. Однако 24-летняя охотница за женатым любовником не намерена останавливаться и будет бороться за него.

Павел заблокировал аккаунты Жанны в соцсетях. Также он перестал отвечать на ее звонки. Но Климова всего лишь хотела порадовать любимого – она ждет от него ребенка.

Молодая любовница поговорила с 58-летней соперницей, но и здесь получила от ворот поворот. Сазонова заявила, что не отдаст мужа. При этом она отметила, что готова усыновить ее ребенка и воспитывать его.

Павел Перерва оказался хоть и гулящим, но гордым. Он наотрез отказался признавать будущего ребенка. Он уверен, что бесплоден, а его пассия нагуляла плод. Впрочем, эксперты шоу опровергли суждения Павла. Они выяснили, что у него уже есть двое взрослых детей от первой жены Галины Перервы. Кстати, ей он тоже изменял.