Знаменитая ведущая-лесбиянка шокировала признанием об употреблении наркотиков

Теледива из США Эллен Дедженерес разочаровала поклонников своими откровениями.



Комедиантка поведала в программе Джимми Киммела, что в марте отправила в клинику свою супругу Поршу де Росси. При этом теледива добавила, что в тот момент была под запрещенными веществами.

Смелое заявление возмутили зрителей. По словам ведущей, она приняла напитки, содержащие наркотические средства, но те на нее не подействовали. Тогда Эллен Дедженерес выпила две таблетки от бессонницы и уже собралась на боковую, но у ее жены случился приступ.

Избранница звезды отправилась спать раньше, поскольку почувствовала недомогание. Однако в постели теледива ее не нашла. Дедженерес обнаружила любимую, стоящей на карачках и стонущей от боли.

Знаменитость отметила, что села за руль под кайфом, чтобы побыстрее отвезти Поршу в больницу. Киммел поинтересовался, была ли ведущая в состоянии вести машину. Эллен ответила, что на нее подействовал адреналин, признав при этом, что происходящее было небезопасно. Оказалось, что у жены американки воспалился аппендикс. Женщине сделали срочную операцию.

Пользователи "Твиттер" возмутились поступком Эллен Дедженерес. Они не поняли, почему ведущая не вызвала скорую помощь или не попросила водителя довести супругу до неотложки.