Попавшемуся с наркотиками Тиме Белорусских вынесли приговор

22-летний Тимофей Морозов, выступавший под псевдонимом Тима Белорусских, получил два года ограничения свободы. Его дело рассматривал суд Московского района Минска в пятницу, 16 апреля.
Певец признали виновным в покупке, хранении, а также употреблении наркотических веществ, пишет телеграм-канал Mash. Теперь он должен отмечаться в милиции, а еще ему нельзя выходить из дома ночью и выезжать из страны без особого разрешения.
Напомним, несколько месяцев назад у артиста при себе нашли запрещенные вещества. Полиция задержала его. До последнего артист опровергал факт задержания и утверждал, что у него все нормально.
Когда дело запахло жареным, он пошел на сделку со следствием — признал вину и был отпущен домой под залог. В социальных сетях исполнитель написал, что "наркотики — это плохо".
На заседании в Минске Тима Белорусских признался, что употребляет наркотики с 16 лет.
Напомним, сольную карьеру певец и автор песен Тима Белорусских начал в 2017 году. Он получил широкую известность среди молодежи в 2018 году с композицией "Мокрые кроссы" и получил награду по номинации "Хит года" на премии "ЖАРА Music Awards". Потом вышла его песня "Незабудка", тоже ставшая хитом.Тима Белорусских родился в 1998 году в Минске. Отец в прошлом солист оперного театра. Мать учитель музыки, преподавательница игры на флейте.
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