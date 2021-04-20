Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
02:08
Медные трубы и пагубное пристрастие: трагедия советской звезды Изольды Извицкой
23:59
"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте
21:57
"Я люблю тебя!": вдова Караченцова накинулась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева
21:33
Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку
21:28
"Мальчик не наигрался": Галкина разнесли за нелепую фотосессию
21:16
Российские Ту-160 пролетели над Балтикой
20:55
Смерть пришла в семью звезды сериала "Деффчонки"
19:54
В зоопарке на Урале умер белый медведь
19:42
"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
19:20
В Аргентине начали производить вакцину "Спутник V"
19:18
Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании
18:34
Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом
18:26
Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться
18:11
В Армавире на детей рухнул школьный потолок
18:03
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом
17:45
"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых
17:32
В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП
17:31
"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали
17:22
"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира
17:18
Volkswagen Passat: восемь жизней
16:59
"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности
16:42
В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором
16:34
В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела
16:22
"Он ничего из себя не представляет": простившая измену жена Меньщикова из "Дома-2" сделала признание
16:17
"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход
16:11
"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников
16:03
Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха
15:28
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
15:17
Звезды сериала "Секретные материалы" зарыли топор войны
15:15
Овдовевшая Елизавета II нарушает традиции королевской семьи
15:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:06
Лукашенко отреагировал на предложение перенести площадку по Донбассу из Минска: Политическая вакханалия
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленному Ани Лорак нанесли удар после предательства
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
Отец Фриске больно уколол Корчевникова за несдержанное обещание
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Шоу-бизнес
"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте

"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте

Многие считают, что после расставания с Павлом Прилучным артистка стала более раскрепощенной.
прочитано 753 раза

Агата Муцениеце не боится подтверждать подозрения публики. Накануне она выложила фото в экстравагантном образе. Неординарная красная маска с бантом на шее, темный лиф и жакет в стиле оверсайз. Индивидуальность дивы подчеркнул глубокий вырез, тут же привлекший внимание публики.

ПО ТЕМЕ

На фоне слухов о романе с Прилучным Мороз подружилась с Муцениеце

"Готова к новому роману": Муцениеце пустилась во все тяжкие после развода

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Первое фото сделано в юмористической манере. Звезда как будто бы рычит на пользователей. "Нашла свой фирменный рык", – указала Агата под снимком, пожелав всем доброй ночи. Подписчики разделились на два лагеря.

Первые осудили Агату Муцениеце за излишнюю откровенность. Они посчитали, что мать двоих детей не имеет морального права на подобные провокации. "Чем дольше без мужа, тем шире декольте", "Это выражение лица в каждой сторис...не нашла, а повторила", "Вы что тигрица? Сиськи наружу. Мальчики с девочкой вырастут, и маме будет стыдно", "Фото некрасивое. Уставшая женщина с голым животом и бюстом", "Костюмчик как для ролевых игр, задумчивость к нему не подходит", "Мужчинки не хватает", "Агата, может хватит все наружу", – возмутились они.

Поклонники же активно отстаивали любимую актрису в комментариях. "Просто пушка", "Что за огненная красота", "Такая женщина-кошка, бомба", "Агата, как ты хороша", "С каждым днем все красивее, дай Бог", "Агата, как можно было Вас потерять, Вы так красивы", "Великолепная", "Не огонь, а огнище", – восхищались обожатели.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Павел Кашаев /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 23:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании

Александр Морозов заявил, что влюблен
Шоу-бизнес

"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход

Скандал не утихает
Шоу-бизнес

"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

Ксения Бик заявила, что живет очень скромно
Шоу-бизнес

Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом

Артист поделился радостным известием с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+