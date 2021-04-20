"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте

Многие считают, что после расставания с Павлом Прилучным артистка стала более раскрепощенной.

Агата Муцениеце не боится подтверждать подозрения публики. Накануне она выложила фото в экстравагантном образе. Неординарная красная маска с бантом на шее, темный лиф и жакет в стиле оверсайз. Индивидуальность дивы подчеркнул глубокий вырез, тут же привлекший внимание публики.

Первое фото сделано в юмористической манере. Звезда как будто бы рычит на пользователей. "Нашла свой фирменный рык", – указала Агата под снимком, пожелав всем доброй ночи. Подписчики разделились на два лагеря.

Первые осудили Агату Муцениеце за излишнюю откровенность. Они посчитали, что мать двоих детей не имеет морального права на подобные провокации. "Чем дольше без мужа, тем шире декольте", "Это выражение лица в каждой сторис...не нашла, а повторила", "Вы что тигрица? Сиськи наружу. Мальчики с девочкой вырастут, и маме будет стыдно", "Фото некрасивое. Уставшая женщина с голым животом и бюстом", "Костюмчик как для ролевых игр, задумчивость к нему не подходит", "Мужчинки не хватает", "Агата, может хватит все наружу", – возмутились они.

Поклонники же активно отстаивали любимую актрису в комментариях. "Просто пушка", "Что за огненная красота", "Такая женщина-кошка, бомба", "Агата, как ты хороша", "С каждым днем все красивее, дай Бог", "Агата, как можно было Вас потерять, Вы так красивы", "Великолепная", "Не огонь, а огнище", – восхищались обожатели.

