"Готова к новому роману": Муцениеце пустилась во все тяжкие после развода

Актриса в очередной раз решилась на откровенный разговор с публикой и объявила, что благополучно пережила громкий развод. По словам Муцениеце, она так и не нашла толкового специалиста, который помог бы ей в этой непростой, но жизненной ситуации.
Сейчас близкая подруга Агаты порекомендовала ей астролога. Звезда многосерийной киноленты "Закрытая школа" уже записалась на первый сеанс предсказательных практик. Однако всю поддержку Агата успела получить от детей и незаменимого директора. Менеджер артистки постоянно твердил, что она со всем справится и преодолеет трудности.
Второй важной составляющей некого восстановительного процесса стала работа. Муцениеце заверила, что все свое время тратит на проекты и съемки. Выяснилось, что ей некогда сидеть на сайтах знакомств и мониторить новых ухажеров. Именно поэтому все светские мероприятия она посещает в гордом одиночестве.
"Мне казалось, что я готова к новому роману. Я даже сходила на свидание, но поняла, что пока не хочу серьезных отношений, еще погуляю", – призналась актриса.
Стоит отметить, что тяжелый брак с Павлом Приличным и громкий развод повлияли на дальнейшее развитие звезды. Благодаря черной полосе Агата создала собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод". Там она обсуждает со звездными гостями непростые отношения с экс-возлюбленными.
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