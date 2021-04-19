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Сериалы
На фоне слухов о романе с Прилучным Мороз подружилась с Муцениеце

На фоне слухов о романе с Прилучным Мороз подружилась с Муцениеце

Дарья Мороз отреагировала на слухи о романе. В любовники актрисы записали Павла Прилучного.
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Мороз и Прилучный вместе снимались в сериале "Преступление". Недавно свет увидел второй сезон проекта. В свежем интервью Дарья призналась, что ей приписывали роман с Павлом. Говорили, что на съемках между исполнителями главных ролей вспыхнула страсть.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Актрису подобные домыслы забавляют. Мороз обожает троллить публику, распускающую сплетни. Дарья отметила, что зрители хотят верить, что между артистами, изображающими любовь на экране, есть чувства и в реальности.

Дарья Мороз подчеркнула, что дружит с бывшей женой Павла Прилучного, Агатой Муцениеце. Более того, какое-то время назад сплетни об интрижке были главной темой их шуток. Партнера по сериалу "Преступление" артистка назвала человеком с хорошим чувством юмора.

Мороз добавила, что "Преступление" – отличный проект. Прелесть сериала заключается именно в непростых взаимоотношениях главных героев. Персонажи Дарьи и Павла не могут разобраться, кто они друг другу.

Напомним, Дарья Мороз в разводе. От бывшего супруга, режиссера Константина Богомолова, она воспитывает десятилетнюю дочь Анну. В середине 2020 года Павел Прилучный расторг брак с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. В этих отношениях у актера родились сын и дочь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 12:26 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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