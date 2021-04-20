Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену

Конфликт с экс-супругой артиста продолжается уже несколько лет. Однако теперь ситуация окончательно накалилась.

Оказалось, что Робер Де Ниро подал в суд на Грэйс Хайтауэр. Звезда обвиняет бывшую возлюбленную в том, что она пытается его разорить. Все дело в том, что женщина постоянно просит у него деньги якобы на нужды детей, а потом оказывается, что она покупает на них бриллианты и элитные костюмы.

По мнению адвоката артиста, Кэролайн Краус, подобные требования наносят ущерб здоровью немолодого Де Ниро. Ему приходится принимать множественные предложения, чтобы обеспечить не только себя, но и прихоти экс-избранницы. 77-и летний актер вынужден работать практически без выходных.

Юрист обеспокоена. Она полагает, что с таким графиком Роберт Де Ниро вскоре может серьезно заболеть. Ограничивать свои расходы Грэйс Хайтауэр отказывается и считает, что бывший муж может себе это позволить. За последние несколько лет женщина потратила только на дорогостоящие украшения более миллиона долларов.

История началась еще раньше. Тогда актер не выдержал и подал официальную жалобу. Из-за пандемии он стал зарабатывать меньше, чем ранее, а супруга требовала с него около семи миллионов долларов. Адвокату Хайтауэр не понравились заявления об ограничении расходов. По его мнению, артист обязан обеспечивать семье стабильный и привычный уровень жизни, а его финансовые трудности никого не волнуют.

Во время заседания судья не стал принимать какую-либо сторону. Он заявил, что его не впечатляют их трения, так как они обеспеченнее, чем большая часть жителей нашей планеты.

