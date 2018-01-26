Самые позорные решения "Оскара"

Эксперты собрали 20 крупнейших ошибок американской киноакадемии. В списке киноделы и фильмы, которые так и не получили "Оскар".

На первом месте оказался знаменитый режиссер, давший начало целому жанру. Альфред Хичкок, снявший за свою карьеру множество фильмов, ставших классикой хоррора еще при его жизни. Он был пять раз номинирован на "Оскар", но остался без статуэтки. Киноакадемики удостоили его почетного приза за вклад в развитие индустрии.

Как сообщает Газета.ru, на втором месте расположился Стенли Кубрик. Создатель "Сияния", "2001: Космической одиссеи", "Цельнометаллической оболочки" и множества других культовых картин ни разу в жизни не подержал в руках статуэтку "Оскара". Его неоднократно номинировали, но киноакадемики раз за разом отдавали престижный приз другим.

Третье место в списке занял не режиссер, а фильм. Речь идет о культовой ленте 1941 года "Гражданин Кейн". Во всех отношениях новаторская лента Орсона Уэллса, рассказывающая историю самого известного медиамагната Уильяма Херста, из девяти номинаций выиграла только одну: за лучший адаптированный сценарий.

Четвертое место досталось актрисе Мирне Лой. Звезда "Тонкого человека" была удостоена только почетного "Оскара". Награда нашла артистку только 1991 году, незадолго до ее смерти. Выпущенный в 1934 году фильм остался без внимания кинокритиков.

На пятой строчке рейтинга расположился легендарный Чарли Чаплин. Несмотря на то, что актер получил за свой вклад в кино целых две почетных статуэтки, он ни разу не был удостоен награды за свои выдающиеся актерские работы в культовых лентах "Огни большого города", "Новые времена" и "Великий диктатор".

Шестого места удостоился фильм "Таксист" Мартина Скорсезе. По мнению множества критиков, в этой ленте Роберт Де Ниро сыграл свою лучшую роль. При этом сам фильм многими был признан одним из самых ярких высказываний о войне во Вьетнаме. Однако, награду за лучшую картину в том году взял фильм "Рокки".

Так же в списке "Великая иллюзия", главная актриса "Волшебника Оз", лента "Там будет кровь", артисты Роберт Митчэм и Ривер Феникс, фильм "Тонкая красная нить", легендарная актриса "Мэрилин Монро", провокационный фильм "Горбатая гора", картина "Социальная сеть" и еще несколько крупных ошибок киноакадемиков.