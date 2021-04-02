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"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание

"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание

Дмитрий Тарасов последние несколько месяцев сидит без работы. Судя по всему, семью содержит его супруга.
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Если раньше футболист мог похвастаться большими гонорарами, то после ухода из казанского "Рубина" его дела оставляют желать лучшего. Спортсмен ждет, когда ему поступит выгодное предложение.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

А пока финансовая ответственность за двоих детей и мужа лежит на хрупких плечах Анастасии Костенко. В "TikTok Шоу" на "Новом Радио" Дмитрий Тарасов признался, что ему по душе сидеть на шее у жены. "Пока Настя не слышит", – отметил футболист.

Известно, что избранница Дмитрия Тарасова хорошо зарабатывает рекламой в своем микроблоге. Девушка мечтает получить видную должность на ТВ и учится в Высшей школе телевидения "Останкино". Напомним, Анастасия Костенко уже пробовала себя в качестве ведущей программы о хоккее "Ак Барс Шоу".

Ранее Дмитрий Тарасов всерьез задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии и переживает трудный этап.

Футболист сообщал, что его беспокоят нервы, стрессы и давление. Он поблагодарил свою семью и друзей, которые во всем его поддерживают. Близкие люди помогают Дмитрию Тарасову поверить в то, что его главные победы еще впереди.

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Фото: rfpl_org/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 17:38 Источник: "Новое радио" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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