"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание

Если раньше футболист мог похвастаться большими гонорарами, то после ухода из казанского "Рубина" его дела оставляют желать лучшего. Спортсмен ждет, когда ему поступит выгодное предложение.
А пока финансовая ответственность за двоих детей и мужа лежит на хрупких плечах Анастасии Костенко. В "TikTok Шоу" на "Новом Радио" Дмитрий Тарасов признался, что ему по душе сидеть на шее у жены. "Пока Настя не слышит", – отметил футболист.
Известно, что избранница Дмитрия Тарасова хорошо зарабатывает рекламой в своем микроблоге. Девушка мечтает получить видную должность на ТВ и учится в Высшей школе телевидения "Останкино". Напомним, Анастасия Костенко уже пробовала себя в качестве ведущей программы о хоккее "Ак Барс Шоу".
Ранее Дмитрий Тарасов всерьез задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии и переживает трудный этап.
Футболист сообщал, что его беспокоят нервы, стрессы и давление. Он поблагодарил свою семью и друзей, которые во всем его поддерживают. Близкие люди помогают Дмитрию Тарасову поверить в то, что его главные победы еще впереди.
Популярные темы форума
Права ли Ксюша, бывшая гуру Дома 2 ?
как вам Моргенштерн ?
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Мне всю жизнь запрещали
«Сильная любовь»
Как отписаться?
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
Розовая пантера это Бузова
Вы слыхали анекдот?
Выигрыш