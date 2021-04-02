"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание

Дмитрий Тарасов последние несколько месяцев сидит без работы. Судя по всему, семью содержит его супруга.



Если раньше футболист мог похвастаться большими гонорарами, то после ухода из казанского "Рубина" его дела оставляют желать лучшего. Спортсмен ждет, когда ему поступит выгодное предложение.



А пока финансовая ответственность за двоих детей и мужа лежит на хрупких плечах Анастасии Костенко. В "TikTok Шоу" на "Новом Радио" Дмитрий Тарасов признался, что ему по душе сидеть на шее у жены. "Пока Настя не слышит", – отметил футболист.

Известно, что избранница Дмитрия Тарасова хорошо зарабатывает рекламой в своем микроблоге. Девушка мечтает получить видную должность на ТВ и учится в Высшей школе телевидения "Останкино". Напомним, Анастасия Костенко уже пробовала себя в качестве ведущей программы о хоккее "Ак Барс Шоу".

Ранее Дмитрий Тарасов всерьез задумался о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. Он признался, что сейчас находится в подвешенном состоянии и переживает трудный этап.

Футболист сообщал, что его беспокоят нервы, стрессы и давление. Он поблагодарил свою семью и друзей, которые во всем его поддерживают. Близкие люди помогают Дмитрию Тарасову поверить в то, что его главные победы еще впереди.