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Шоу-бизнес
"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал

"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал

Спустя семь месяцев после приговора Михаилу Ефремову в Пресненском районном суде состоялось очередное слушание по делу о лжесвидетелях.
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По новому уголовному делу проходят трое мужчин – Александр Кобей, Андрей Гаев и Теван Бадасян. Все они уверяли, что в момент аварии 8 июня 2020 года в центре Москвы сидел не актер Михаил Ефремов, а кто-то другой.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Бадасян не признает свою вину, хотя постоянно путается в показаниях и явно не может ничем подкрепить свою правду. В прошлом году он устроил скандал возле здания суда и вел себя буйно. Следственный эксперимент он провалил и не смог воссоздать цепь событий, которую якобы четко помнил в день аварии. Чтобы проверить показания Бадасяна, следователям пришлось прогуляться с ним по маршруту, которым он якобы шел за несколько часов до аварии с участием Михаила Ефремова. Однако ни описываемых по маршруту следования ларьков, ни других ярких деталей из его рассказа не было на самом деле. Получается, он их или забыл, или выдумал.

По мнению прокурора, показания в пользу Михаила Ефремова "лжесвидетель" дал "из личной заинтересованности, желая помочь обвиняемому избежать наказания". Адвокат подозреваемого от комментариев прессе отказался. Сам же "лжесвидетель" в своей манере хамил и оскорблял журналистов.

"Прошу вас держаться от меня подальше. Боюсь заразиться... триппером!" – заявил он.

Теперь Бадасаян выступит в ходе прения сторон. Очередное заседание назначили на 30 апреля.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 апреля 2021, 15:14 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

Гость693951
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Ларьки вспомнишь,если ходишь этим маршрутом ежедневно. А ,если прошёл однажды,навряд ли вспомнишь.
1

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