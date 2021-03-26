Экс-участница "Дома-2" рассказала о жутких издевательствах на шоу

Нелли Ермолаева получила известность благодаря участию в "Доме-2". После ухода с шоу экс-участница телестройки занимается бизнесом, ведет различные мероприятия, а теперь еще и пробует себя в роли писательницы.

Она выпустила книгу, в которой рассказала подробности участия в программе. Девушка описала, что творилось за кадром. Оказывается, жуткие издевательства на программе были нормой. В первые дни на проекте Нелли Ермолаевой пришлось столкнуться с буллингом.

Как отметила предпринимательница, "Дом-2" можно сравнить с армией, где есть "духи" и "деды". Чтобы завоевать уважение тех, кто уже давно участвовал в шоу, необходимо было показать характер. Прислушиваться к мнению тоже начинали не сразу, должно было пройти какое-то время.

Нелли Ермолаева заявила, что старожилы шоу почувствовали в ней конкурента, поэтому девушке пришлось несладко. У блогера тут же появилась соперница, имя которой она решила не называть. По словам автора книги, противостояние было очень жестким. Например, вторая участница "Дома-2" могла кинуть Ермолаевой под ноги сырую рыбу, чтобы указать ей место.

Впрочем, как отметила Нелли Ермолаева, соперница не получала того, что хотела. "Не давала им то, чего они хотели, – моих слез. Они не смогли меня сломать", – подчеркнула предпринимательница.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о закрытии шоу "Дом-2" после 16 лет в эфире. По словам руководства телеканала ТНТ, проект перестал приносить прибыль, а рейтинги упали. Несмотря на это, по слухам, программу приобрел канал "Ю", съемки новых серий начнутся в середине апреля.