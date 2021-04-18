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"Хочется поменять облик": Заворотнюк решилась на кардинальные перемены

"Хочется поменять облик": Заворотнюк решилась на кардинальные перемены

Родная дочь пропавшей со всех радаров Анастасии Заворотнюк не спешит отчаиваться и подогревает интерес публики различными переменами во внешности. На этот раз 25-летняя Анна хочет сменить прическу.
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Заворотнюк отметила, что уже давным-давно мечтает о бьюти-перевоплощениях. Однако девушка пока не решилась на кардинальные изменения, а лишь заявила о возможных экспериментах.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

К слову, наследница российской актрисы еще не определилась, что же именно стоит добавить к ее стилю. Анна лишь "примерила" длинную челку и запросила совет у многочисленной аудитории: "У вас бывает такое желание, когда хочется поменять свой облик?". Конечно же, поклонники поддержали инстадиву и не забыли упомянуть пугающее сходство с онкобольной матерью.

Стоит отметить, что звездная наследница никогда не отвечает на вопросы публики, связанные с лечением Анастасии Заворотнюк. По словам дочери, звезда держится и всеми силами пытается преодолеть недуг. Напомним, что уже несколько лет подряд все члены семьи ведут активный образ жизни и не обсуждают состояние матери.

К слову, возлюбленный актрисы постоянно работает, чтобы обеспечить ей дорогостоящее лечение. Ходили слухи, что Петр Чернышев день и ночь проводил на катке и соглашался на любые рекламные кампании.

"Анна, вы прекрасны – с челкой и без. Все потому, что копия мамы! Такая же яркая. Как она? Пусть будет здорова", – заявляют поклонники.

И правда, с каждым днем Анна все больше и больше становится похожей на Анастасию. Темные локоны, тонкие черты лица, пухлые губы и ярко-выраженный взгляд – все это повторяет хорошо запомнившийся внешний вид актрисы.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 апреля 2021, 20:02 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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