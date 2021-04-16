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Шоу-бизнес
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года

Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года

Бари Алибасов был официально женат шесть раз. И каждый раз в отношениях возникал какой-то кризис. А одна из жен продюсера и вовсе оказалась в психиатрической лечебнице.
прочитано 802 раза

Бари Алибасов состоял в фактическом браке с Еленой Уронич, от этого брака у основателя группы "На-На" есть сын — Бари Бариевич Алибасов (родился 20 сентября 1985 года). Он-то и рассказал "Дни.ру" о трагедии, которая случилось с его мамой.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Мама провела в психиатрической клинике в общей сложности 24 года, – вздыхает Алибасов-младший. – Она попала в больницу с шизофренией, параноидальным синдром и биполярным расстройством. И отец забрал меня к себе, когда мне стукнуло 11 лет. Только недавно мать вышла из психушки и сегодня находится с отцом в Калининграде".

Наследник продюсера был озадачен тем, не передадутся ли психические проблемы матери его собственным детям. "Я специально узнавал у врачей – мои детям эти тяжелые болезни не передадутся, – обрадован Бари. – Только если у меня будет сестра и я вступлю с ней в инцестные отношения"

К слову, у Бари-Алибасова-старшего с головой сегодня тоже есть проблемы. "Каждые 15 минут у него происходит обнуление в понимании того, где он находится и с кто с ним рядом, – признается сын. – И мы заново все ему объясняем. Человек не обременен ни планами на будущее, ни воспоминаниями о том, как он здесь оказался".

Сказывается, видимо, и возраст – Алибасову скоро исполнится 74 года, и перенесенные болезни, и облучение, которое он получил в молодости на Семипалатинском полигоне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 13:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов похвастался отличной эрекцией при виде сочных устриц Волочковой

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Гость696396
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И его с сынком туда же
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