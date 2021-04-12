Повзрослевшие дочери отказываются от контактов с Брежневой

Вера Брежнева провела каникулы вместе с дочерями – 20-летней Соней и 11-летней Сарой.

На отдых с семьей и детьми артистка отправилась в Дубай. Около недели знаменитость радовала поклонников солнечными фотографиями в купальниках. Накануне Вера Брежнева опубликовала кадр со взрослыми дочерями, отметив, что они уже вернулись с каникул и преступили к работе и учебе.

На фотографии певица стоит в обнимку с девочками. По словам артистки, собрать наследниц для кадра было непросто – они протестуют против совместных съемок, особенно младшая, Сара. "Единственный человек, который отказывается фоткаться с Верой Брежневой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутила знаменитость.

Подписчики отметили, что по фотографии сложно понять, кто из них троих мама – настолько хорошо выглядит артистка. Также некоторые добавили, что дети в подростковом возрасте часто отказываются от контактов с родителями, и это нормально.

"Кто из вас мама?!", "Сначала подумала, что мама в красном", "Девчонки– вы супер", "Ну до чего красивые, настоящие и классные!", "В это не возможно поверить, что мама и две дочери, как будто все почти одинакового возраста", "Какие вы красивые! Верочка, ты роскошна", "Сара все больше на вас проходить стала", "Три грации", "Как сестры!", "Тройная красота!" – написали в комментариях.