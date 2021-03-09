Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность

На прошлой неделе разгорелся скандал с участием Павла Мамаева. Его супруга Алана публично разоблачила измену футболиста во время сборов ФК "Ростов" в Испании. Девушка даже предоставила доказательства: фотографию соперницы, ее паспортные данные и номер телефона.

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