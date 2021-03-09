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Шоу-бизнес
Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность

Сюрприз для жены: любовница Мамаева предъявила положительный тест на беременность

Павел Мамаев. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
На прошлой неделе разгорелся скандал с участием Павла Мамаева. Его супруга Алана публично разоблачила измену футболиста во время сборов ФК "Ростов" в Испании. Девушка даже предоставила доказательства: фотографию соперницы, ее паспортные данные и номер телефона.
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Как отметила жена, футболист "опять начал гулять" и думал, что это останется в тайне. Однако ей удалось вывести суженого на чистую воду. После истории с разоблачением начали происходить и вовсе загадочные события.

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Алана Мамаева перестала выходить на связь. Обеспокоенные поклонники даже вызвали в квартиру девушки спасателей, а когда те смогли открыть дверь, то обнаружили ее без сознания. Супругу футболиста срочно госпитализировали – по слухам, она пыталась покончить с собой.

Впрочем, блогер эту информацию не подтвердила. Также девушка опубликовала несколько снимков с подарками от мужа, однако отметила, что пока не готова его простить. Правда, теперь примирения может и вовсе не состояться, ведь предполагаемая любовница Павла Мамаева заявила об интересном положении.

Накануне модель опубликовала в "Сторис" личного блога фотографию положительного теста на беременность. Правда, неясно, кому принадлежит анализ, так как уже на следующем видео блогер показала, как распивает вино. Вероятно, таким необычным способом Ирен решила поздравить девушек с Международным женским днем и заодно позлить супругу Павла Мамаева.

Стоит отметить, после того как Алана опубликовала личные данные соперницы, та возмутилась. Испанская красотка уверена, что жена футболиста должна понести наказание за распространение конфиденциальной информации.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом "Дни.ру" эзотерик и психолог Мирослава Коллавини заявила, что Алана Мамаева перестала быть "вкусной" для супруга. Якобы у женщины снизился запах природного феромона, поэтому-то муж и ходит налево.

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Автор: 9 марта 2021, 18:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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История дружбы Кокорина и Мамаева

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