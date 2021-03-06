Экс-ведущий "Дома-2" Кадони прыснул ядом на слова Певцова о закрытии телестройки

Интервью Дмитрия Певцова не на шутку рассердило Влада Кадони. Телеведущий жестко отреагировал на слова актера о том, что россиянам нужно перестать смотреть шоу "Дом-2".

С 2021 года на канале ТНТ перестали выходить выпуски самой долгой телестройки в истории России. Пока продюсеры шоу "Дом-2" готовят для зрителей обновленный формат проекта на другой площадке. Влад Кадони больше не будет его вести, однако за репутацию телестройки стоит горой. В своей инстаграм-истории он выразил мнение об интервью артиста Дмитрия Певцова по поводу современного телевидения. Критика актера в адрес шоу "Дом-2" вызвала у Влада Кадони неприятные чувства и возмущение.

В интервью Дмитрий Певцов объявил, что зрителей нужно оградить от популярных программ на российском ТВ в стиле Андрея Малахова и шоу "Дом-2". Мужчина предложил внести на телевидении цензуру и создать для этого специальный комитет, который поможет взращивать в людях добро, любовь, веру, радость и надежду. Влад Кадони счел заявления актера безрассудными. "Это мне перед сном кажется или это реальное интервью?!" — написал в инстаграм-канале телеведущий, не скрывая сарказма.

Напомним, сейчас Влад Кадони намерен отдохнуть от работы на телевидении. Его мысли заняты формированием программы личностного роста. Экс-ведущий шоу "Дом-2" готовит специальный сайт для ее реализации и рассчитывает на помощь союзников в создании приложения.