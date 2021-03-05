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"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь

"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь

Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия Меладзе всегда окружали роскошные женщины. Однако оказалось, что вовсе не всегда все они отвечали артисту взаимностью.
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Неожиданно для многих исполнитель стал гостем программы "Бар в большом городе" на "Ютубе". Он рассказал, что в студенческие годы девушки доставляли ему много хлопот, ведь ему нужно было сделать над собой усилие, чтобы познакомиться. Из-за частых отказов представительниц прекрасного пола музыкант невероятно переживал.

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Валерий Шотаевич признался, что даже если приглашал избранницу на свидание, то все шло не по плану. Он вспомнил, что однажды ему очень сильно понравилась девушка. "Мне хотелось познакомиться", – отметил артист, подчеркнув, что дама сердца казалась очень милой. Певец долго решался, но все-таки пригласил ее в кино, а позднее они совершили прогулку. Сперва девушка, имени которой Валерий Меладзе не помнит, долго молчала. А потом начала общаться с ним, и он понял, что что-то пошло не так.

Музыкант признался, что, когда молодым людям кто-то западает в душу, возлюбленная может делать что-угодно, потому что дальше они сами нарисуют себе идеальную картинку. Однако в тот раз не вышло: "Было просто невозможно", – отметил он.

Валерий Меладзе добавил, что выдохнул только тогда, когда все закончилось. Он проводил девушку до дома и испытал невероятное облегчение. Больше они гулять не ходили.

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Автор: 5 марта 2021, 14:10 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Как менялся с годами Валерий Меладзе

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