"Мне хотелось познакомиться": женатый Меладзе пожаловался на скудную личную жизнь

Валерия Меладзе всегда окружали роскошные женщины. Однако оказалось, что вовсе не всегда все они отвечали артисту взаимностью.

Неожиданно для многих исполнитель стал гостем программы "Бар в большом городе" на "Ютубе". Он рассказал, что в студенческие годы девушки доставляли ему много хлопот, ведь ему нужно было сделать над собой усилие, чтобы познакомиться. Из-за частых отказов представительниц прекрасного пола музыкант невероятно переживал.

Валерий Шотаевич признался, что даже если приглашал избранницу на свидание, то все шло не по плану. Он вспомнил, что однажды ему очень сильно понравилась девушка. "Мне хотелось познакомиться", – отметил артист, подчеркнув, что дама сердца казалась очень милой. Певец долго решался, но все-таки пригласил ее в кино, а позднее они совершили прогулку. Сперва девушка, имени которой Валерий Меладзе не помнит, долго молчала. А потом начала общаться с ним, и он понял, что что-то пошло не так.

Музыкант признался, что, когда молодым людям кто-то западает в душу, возлюбленная может делать что-угодно, потому что дальше они сами нарисуют себе идеальную картинку. Однако в тот раз не вышло: "Было просто невозможно", – отметил он.

Валерий Меладзе добавил, что выдохнул только тогда, когда все закончилось. Он проводил девушку до дома и испытал невероятное облегчение. Больше они гулять не ходили.

