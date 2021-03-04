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Шоу-бизнес
Страшно: наркота убивает звезду популярного шоу

Страшно: наркота убивает звезду популярного шоу

Фото: Arkadius Kozera/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Среди участников популярного реалити-шоу "Последний герой" канала "ТВ-3" зрители уже проституток и вуайеристов. Оказалось, там есть еще и наркоманы.
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22-летний художник и рэп-музыкант из Омска, участник шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Данил Апос (Никитин) откровенно признался в эфире в своей наркозависимости.

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«Да, я убежал от наркотиков, – говорит он. – Я употребляю не изо дня в день, 1-2 раза в месяц. Для кого-то мало, а для меня – часто. А самый опасный момент – в том, что мне нравится находиться в таком состоянии. И это страшно. Я в целом понимаю, что меня это убивает, и если это дальше продолжится… Я хочу остаться на острове подольше, потому что мне нужно побыть наедине с собой вдали от людей и разобраться с мыслями».

Фото: пресс-служба

Впрочем, не исключено, что это признание – всего лишь тактический ход, и Апос разоткровенничался перед соплеменниками спустя две недели совместной жизни на острове лишь для того, чтобы задержаться в проекте подольше. Подробности – в новом выпуске шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» в эту субботу, 6 марта, в 19:00 на "ТВ-3".

Напомним, действие нового сезона самого экстремального проекта канала перенесли из-за эпидемиологических ограничений с Филиппин в Африку, на Занзибар. В шоу канала "ТВ-3" встретились победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей.

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Автор: 4 марта 2021, 17:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Знаменитые жертвы наркотиков

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