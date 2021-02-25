"Секса не хватает": лишившаяся мужика ведущая поласкала себя в душе

Первой под струи такой долгожданной пресной воды встала 25-летняя модель и телеведущая Александра Маслакова, что вызвало прилив возбуждения у соплеменников – Дмитрия Петайкина и Данила Апоса. "Вы что, реально будете смотреть, как я моюсь? Серьезно, ребят?" – пыталась протестовать бывшая участница конкурса "Мисс Россия". Но в итоге сдалась – и помылась. Она побаловала себя на глазах у пускающих слюни мужиков.
"Дим, согласись, не хватало вот такой эротики – посмотреть, как Сашка моется?" – восхищался молодой художник Данил Апос, не отходя от душа ни на шаг. Позже, уже в интервью он признался, как тяжело ему дается вторая неделя вынужденного воздержания: "Не хватает не только помыться и поесть – хочется с кем-то обняться, лечь. Секса на острове не хватает!"
Поведение Данила и Дмитрия одобрили не все. "Мне приятно смотреть только на мою жену! – невозмутимо заявил сибиряк Иван Кузнецов, отодвинувшись подальше от душа и игр с ним, – Я вообще я не нахожу разумным иметь здесь чистую голову, потому что завтра она все равно будет грязной. Будь, как Ваня – будь умный, носи кепку!"
Подробности эпизода смотрите в новым выпуске шоу "Последний герой. Чемпионы против новичков" на ТВ-3 27 февраля, в 19:00.
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