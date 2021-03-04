"Будет популярнее меня": Канделаки поделилась главной гордостью

Своих наследников Тина родила от первого супруга Андрея Кондрахина. Возлюбленные поженились в 1998 году. Уже в 2000-ом родилась их дочка, а через год на свет появился и Лео, как сама журналистка ласково величает любимого сына. В 2010 году Андрей и Тина приняли решение развестись.
Канделаки отзывает о Кондрахине достаточно тепло, но всегда подчеркивает, что слишком рано вышла замуж. Ей хотелось построить карьеру и стать успешной, а с бывшим супругом они не сошлись характерами. Экс-возлюбленные по-разному смотрели на жизнь.
Сейчас дочь ведущей является настоящей публичной личностью. Она активно развивает свой блог в "Инстаграм", на которой подписаны почти 27 тысяч человек. Девушка часто делится красивыми фото, которые приводят поклонников в восторг. Мелания учится на факультете журналистики в МГУ, искренне увлечена дизайном и часто появляется на светских мероприятиях вместе со звездной мамой.
Младший брат Мелании до недавнего времени вел крайне обособленный образ жизни. Его "Инстаграм" был закрыт, а в подписчиках у Леонтия значились только его близкие люди. Однако все изменилось, и теперь страница молодого человека набирает популярность с каждым днем. Он абсолютно влюблен в музыку, а недавно стал студентом философского факультета. Но хобби не бросил. Сын Тины собрал собственный коллектив, а накануне у него вышла новая песня.
Леонтий растет настоящим красавцем и подписчики пророчат ему далеко не одно разбитое сердце впереди. Многие пишут, что он унаследовал все лучшее от мамы. Сама Канделаки уверена, что сын невероятно талантлив, и его ждет большое будущее. "Он будет гораздо популярнее меня", – отмечает она.
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