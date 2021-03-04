"Будет популярнее меня": Канделаки поделилась главной гордостью

Несмотря на блестящую карьеру и амбиции, смыслом своей жизни ведущая всегда считала детей. В интервью она до сих пор часто отмечает, что некоторые большие события случились с ней лишь потому, что она хотела стать достойным примером для Мелании и Леонтия.

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