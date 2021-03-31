"В этом большая моя драма": почему Людмила Гурченко никогда не прощала измен

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. Издание "Дни.ру" решило вспомнить знаковые моменты в жизни великой актрисы.

Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. Свое довоенное детство актриса считала абсолютно счастливым. Родители Люси были чрезвычайно музыкальны, работали в местной филармонии. Отец, Марк Гаврилович, играл на баяне и пел на утренниках, праздниках, а мать, Елена Александровна, ему помогала. Когда началась война, отец Люси, несмотря на инвалидность и непризывной возраст, ушел на фронт.

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Когда Людмиле Гурченко было шесть лет, немцы оккупировали Харьков. Девочка пела и танцевала перед фашистами, чтобы получить хоть какое-то пропитание. После войны девушка решила поступать в театральное училище – мечтала стать артисткой, петь и танцевать, как кумир ее детства, немецкая звезда Марика Рекк.

Еще во время учебы во ВГИКе девушка дебютировала в кино. В ленте "Дорога правды", который вышел на экраны в 1956-м, у Людмилы Гурченко всего одна фраза. В тот же год Эльдар Рязанов выпустил свою дебютную комедию "Карнавальная ночь", где у Люси была уже главная роль. Фильм ждал успех, и на утро после премьеры актриса проснулась, что называется, знаменитой.

После "Карнавальной ночи" специально для молодой артистки написали сценарий фильма "Девушка с гитарой", однако эта лента провалилась в прокате. Материальное положение Гурченко было сложным, поэтому она пыталась заработать, выступая с концертами на заводах, на шахтах, принимала предложения об участии в творческих встречах со зрителями, так называемых актерских "халтурах". Это послужило формальным поводом для травли, и в советской прессе появилась "разоблачительная" статья "Чечетка налево".

"Я пережила много жестокостей. Жестокость есть в том, что в мой самый лучший период, когда расцвет человека, женщины, когда есть здоровье, и… десять лет не сниматься! Разве после этого что-то может быть страшней? Ничего!" – говорила позднее Гурченко.

Пятый супруг актрисы Константин Купервейс вспоминал, что артистка безумно переживала, что ее постоянно ассоциируют с Леночкой Крыловой из "Карнавальной ночи". По словам звезды, что бы она ни делала, кого бы ни играла, что бы ни пела, обязательно после концертов к ней подходили и просили спеть ту самую "Песенку про пять минут". "И все, что было до этого сделано, перечеркивалось! Они ждали эту песенку о хорошем настроении", – сокрушалась артистка.

К счастью, в карьере Людмилы Гурченко, появились и другие знаковые роли. После долгого перерыва и съемок в эпизодах актрисе наконец доверили воплотить на экране главную героиню. В 1973 году артистку пригласили в фильм "Старые стены". В картине Виктора Трегубовича директор подмосковной текстильной фабрики Анна Георгиевна Смирнова в исполнении Людмилы Гурченко пытается решить личный вопрос: только ли она директор и депутат, или также еще женщина и мать.

После этого артистку постепенно начали возвращать из "забвения". Через пару лет ей снова доверили драматическую роль в ленте "Двадцать дней без войны". Партнером актрисы по съемочной площадке стал Юрий Никулин. Людмила Гурченко признавалась: поначалу она переживала, что ей не удастся найти с ним общий язык. В итоге фронтовика Никулина и девочку, которая росла в оккупированном Харькове, объединили песни военных лет.

Еще одной знаковой работой Людмилы Гурченко в кино стал фильм Никиты Михалкова "Пять вечеров". Впрочем, с прославленным режиссером артистка сотрудничала и в других картинах. Например, многие в восторге от дуэта Гурченко и Михалкова в "Вокзале для двоих". На съемках актеры встретились уже будучи близкими друзьями и веселились от души.

"Я ей рассказывал анекдоты, там, в купе, а потом стал петь частушки. Но мы не знали, что включена громкая связь на вокзале... А частушки, прямо скажем, такие... матерные. Рижский вокзал очумел", – вспоминает Никита Михалков работу с Людмилой Гурченко.

Последним громким появлением актрисы на экране стало участие в картине Эльдара Рязанова "Старые клячи" в 2000 году. Последние годы артистка снималась нечасто. Не было ни достойных предложений, ни здоровья.

Личная жизнь

Людмила Гурченко была замужем шесть раз. Удачный оказался только последний брак.

"Не нашлось человека, которого бы интересовала больше я, чем все, что со мной связано: успех, фамилия и так далее. Почему-то через какое-то время это обязательно сказывалось. Может быть, в этом какая-то большая моя драма, я не знаю", – говорила в интервью Людмила Марковна.

Актриса неоднократно признавалась, что мужья ей изменяли, но простить и забыть это она не могла. Она хотела быть для своего супруга единственной. И если звезда уходила, хлопнув дверью, рассчитывать на прощение не стоило.

В одном из интервью четвертый супруг артистки Иосиф Кобзон признался, что после развода она 40 лет с ним не общалась – до самой смерти. "Мы были женаты три календарных года, а потом все", – говорил певец.

С первым мужем Василием Ордынским актриса познакомилась, когда ей было всего 18 лет. Их брак продлился около года. О причинах расставания Людмила Гурченко не распространялась, лишь однажды обмолвилась, что не смогла простить измену.

Вторым избранником актрисы стал Борис Андроникашвили, сценарист и историк. Пара прожила вместе тоже недолго, всего два года. В этом браке у артистки родилась единственная дочь – Маша.

Дольше всех Людмила Гурченко прожила в двух последних браках. С Константином Купервейсом артистка была вместе 18 лет. Однако в какой-то момент мужчина устал во всем быть на втором месте. Он служил актрисе верой и правдой сколько мог, создавал для Гурченко все условия, чтобы она могла не отвлекаться от творчества.

"Я был распорядителем ее гастролей, проектов. Она даже никогда к телефону не подходила, мне приходилось вести переговоры", – рассказывает в интервью пятый супруг артистки. Однако последние годы пара все чаще стала ругаться, звезда требовала от избранника все больше, ей казалось, что муж все делает не так. В итоге брак распался в 1991 году.

Укротить характер Людмилы Гурченко смог только ее последний муж, Сергей Сенин. Пара поженилась в 1993 году и была вместе до самой смерти артистки. "Он меня оценил, он понял, что со мной так нельзя, как с другими, может быть, и можно. Он очень умный, тонкий человек, поминающий мою ранимость. Может быть, первый раз за всю жизнь это плечо и защита", – говорила о супруге актриса.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года. За полтора месяца до этого актриса неудачно поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Ее госпитализировали, сделали операцию и выписали домой. 30 марта звезде стало плохо, прибывшие на место медики реанимировать ее уже не смогли.

