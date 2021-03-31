Красавица в гробу: Гурченко срежиссировала свою смерть

К смерти артистка относилась философски и без сантиментов. Она тщательно продумала то, как будет одета и загримирована в гробу.
В шоу "Пусть говорят" Первого канала было показано видео с автомобильного регистратора. В ролике Людмила Гурченко спокойно и деловито говорит о собственном уходе в мир иной.
Звезда театра и кино говорит, что умирать ей рано, ведь еще не сшито последнее платье. Также актриса дает указания своему стилисту Аслану Ахмадову. Мужчина должен был загримировать Людмилу Гурченко после смерти и надеть на нее платье.
Знаменитость попросила визажиста сделать ее лицо в гробу свежим. Артистка понимала, что проводить ее в последний путь придет много народа. Звезда экрана всегда трепетно относилась к своему внешнему виду: тщательно следила за фигурой, кожей, макияжем. Не секрет, что Людмила Гурченко легла под нож пластического хирурга еще до 30 лет и всегда находила, что можно усовершенствовать.
Напомним, знаменитая актриса умерла 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Людмила Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище.
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