Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду

Телеведущая отметила, что общалась с людьми, которые знают знаменитостей и донесли до нее эту информацию. Теледива отметила, что у звезд была договоренность.
Якобы, для хорошего имиджа спортсмен должен быть женат. По словам Виктории Бони, Ирина Шейк для этого очень подходила. Причем от этого контракта, по мнению экс-участницы шоу "Дом-2", выиграли оба.
Она добавила, что позже общалась с супермоделью. Напомним, что отношения Криштиану Роналду и Ирины Шейк просуществовали пять лет. Их роман закончился шесть лет назад.
Потом у звезды подиумов были отношения с голливудским актером Брэдли Купером. Но тогда они не говорили публично об этом. Ирина Шейк и артист не афишировали свой роман публично. Позже модель забеременела и родила от кинозвезды дочь Лею.
В июне 2019 года Ирина Шейк ушла от возлюбленного. Причиной разрыва, по слухам, стал роман Брэдли Купера с Леди Гагой. Хотя знаменитости опровергали эти домыслы.
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