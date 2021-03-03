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Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду

Виктория Боня вывела Ирину Шейк на чистую воду

Ирина Шейк. Фото: AUG/face to face/www.globallookpress.com
Светская львица сделала заявление об отношениях Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду. По словам Виктории Бони, у них был оформлен контракт во время совместного проживания.
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Телеведущая отметила, что общалась с людьми, которые знают знаменитостей и донесли до нее эту информацию. Теледива отметила, что у звезд была договоренность.

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Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Якобы, для хорошего имиджа спортсмен должен быть женат. По словам Виктории Бони, Ирина Шейк для этого очень подходила. Причем от этого контракта, по мнению экс-участницы шоу "Дом-2", выиграли оба.

Она добавила, что позже общалась с супермоделью. Напомним, что отношения Криштиану Роналду и Ирины Шейк просуществовали пять лет. Их роман закончился шесть лет назад.

Потом у звезды подиумов были отношения с голливудским актером Брэдли Купером. Но тогда они не говорили публично об этом. Ирина Шейк и артист не афишировали свой роман публично. Позже модель забеременела и родила от кинозвезды дочь Лею.

В июне 2019 года Ирина Шейк ушла от возлюбленного. Причиной разрыва, по слухам, стал роман Брэдли Купера с Леди Гагой. Хотя знаменитости опровергали эти домыслы.

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Автор: 3 марта 2021, 02:09 Источник: "Спорт-Экспресс" ✓ Надежный источник
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Ирина Шейк возглавила "парад кукол"

комментарии

Ответить:

под Подиумом
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и тут некто боня начала с придыханием рассказывать, закатывая глазенки.
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