Принц Уильям побил звезду Голливуда

Исследовательская компания Longevita проанализировала многочисленные статьи и общественные блоги через запросы в Google. Аналитики выяснили, что характеристика "сексуальный" встречается в сочетании с именем старшего наследника короны Британии 17,6 миллионов раз.

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