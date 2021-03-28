Принц Уильям побил звезду Голливуда

Зарубежные таблоиды подхватили исследования и заявили, что на втором месте оказался Майк Тайсон. Правда, голливудскую скалу окрестили привлекательным около 9 миллионов раз.
Стоит отметить, что в пятерке лучших оказались актер Джейсон Стэтхэм, всеми известный баскетболист Майкл Джордан и легендарный музыкант Питбуль. Похоже, что публика выбирала фаворитов, опираясь на "шикарную" шевелюру мужчин, точнее, на ее отсутствие.
Побеседовав с лысыми мужчинами, журналисты пришли к выводу, что "гладкая голова – беспроигрышный вариант". Могучая пятерка сексуальных представителей сильного пола говорит о своей необычной привлекательности и высоком спросе у женщин.
Звезды вывели формулу успеха: чем меньше волос, тем больше они нравятся девушкам. К слову, самый яркий член королевской семьи Великобритании не просто так расположился на лидирующей позиции.
Многочисленные поклонники принца Уильяма уверены, мужчина завоевывает внимание общественности харизмой и неподдельным желанием улучшать жизнь окружающих. Несмотря на такие предположения, внук королевы не меняет имидж и уже несколько лет выбирает короткие стрижки.
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