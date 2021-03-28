"Время берет свое": Свинтившая из дома Тодоренко задумалась о разрыве с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко написала пронзительный пост о том, что любовь имеет срок годности. Знаменитость обозначила перспективу отношений с Владом Топаловым.

Весна привнесла в жизнь Регины Тодоренко немало ярких событий. Супруга Влада Топалова уже успела отдохнуть на родине в Одессе и потратить там крупную сумму на новое авто, а теперь она развлекается вдали от мужа и сына в Дубае. Жаркое солнце Объединенных Арабских Эмиратов подействовало на теледиву впечатляюще — Регина Тодоренко обрезала 30 сантиметров волос на камеру и поразмышляла о том, что любовь недолговечна.

"Ученые давно исследуют любовь с химико-биологической стороны и даже утверждают, что это состояние похоже на легкое помешательство, которое длится три года", — написала звезда в инстаграм-канале. Телеведущая выразила надежду на то, что ее взаимные чувства к Владу Топалову будут жить намного больше времени. Три года брака певец и телеведущая должны отмечать уже этой осенью.

Подписчики присоединились к размышлениям Регины Тодоренко. Их мнения по поводу любви разделились. Одни выразили восхищение отношениями звездной пары, другие же выразили уверенность в том, что скоро теледива расстанется с мужем. "Вечного ничего не бывает, пройдёт и это", "Наигранная ванильная блевота", "Время берет свое...", "Регина, надо оберегать свою любовь, а не выставлять напоказ", "А сколько длится настоящая любовь? Да, скорее всего, до конца жизни, а может и больше, я не знаю. А фальшивая (как у вас Регина) может прерваться в любую секунду", — написали пользователи Сети к публикации Регины Тодоренко.

