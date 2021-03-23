Сплошная показуха: Тодоренко купила иномарку за бешеные деньги

Телеведущая Регина Тодоренко устроила родителям роскошный сюрприз. Звезда спустила на подарок близким целое состояние.

Супруга Влада Топалова вместе с маленьким сыном навестила родителей в Одессе. Знаменитость решила не только повидаться с близкими, но и осуществить свою мечту — преподнести им автомобиль. Регина Тодоренко купила для матери с отцом серый Volkswagen Tiguan, заручившись поддержкой брата. Стоимость такого автомобиля составляет более двух миллионов рублей.

Звезда захотела предать огласке свой поступок, чтобы о нем узнала вся страна. Она записала и смонтировала для инстаграм-канала ролик, на котором показала, как дарит родителям роскошную машину. Телеведущая устроила настоящее шоу — наказала матери и отцу надеть на глаза повязки, чтобы они наиболее бурно отреагировали на ее презент.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к видео Регины Тодоренко. Одни решили, что презент звезды заслуживает восхищения, другие — отнесли действия телеведущей к попытке набрать популярность. "Взяли моду дарить машины, все на публику", "А зачем напоказ это выставлять?", "А просто подарить родителям теперь нельзя? Надо шоу на всю страну закатывать?" — написали россияне. Тем не менее многие комментаторы решили, что Регина Тодоренко показала пример того, как нужно относиться к родителям, когда имеешь финансовые блага для воплощения их желаний в реальность.

