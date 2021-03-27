"Свободна!": публика заговорила о переменах в жизни Тодоренко

Выяснилось, что телеведущая распрощалась с шикарными волосами. В это время многочисленная аудитория уже успела подумать, что молодая артистка бросила возлюбленного Влада Топалова. Поклонники принялись сетовать на проблемы в личной жизни и ненормированный график звезд.
Обновленный имидж Регина Тодоренка пока держит в строжайшем секрете. Журналистка заверила, что после такого преображения ее никто не узнает. Девушка уже закинула удочку и обнародовала ролик, на котором отрезала себе длинную прядь волос.
По словам артистки, она с трудом решилась на кардинальную смену прически. Стоит отметить, что Регина трепетно относилась к своим густым локонам и постоянно рассказывала о сложном уходе.
"Состригла все ненужное, и теперь я свободна. Вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам. Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц", – написала Тодоренко.
Восторженные подписчицы поддержали кумира: представительницы прекрасного пола высказали свое согласие и подбодрили журналистку. Ведь многим девушках было жалко лишаться волос.К слову, больше всех сокрушалась другая звезда отечественной эстрады – Анны Седокова. Певица заверила, что с удовольствием забрала бы у Регины парочку ненужных локонов.
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