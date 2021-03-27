В Сеть слили первые фото первые фото внучек покойной Легкоступовой

Наследница Валентины Легкоступовой впервые вывела своих дочек в свет. Снимок Анэтты Бриль с Николь и Авророй вскоре появился в Интернете.



Семейное фото обнародовал в своем инстаграм-аккаунте известный светский журналист Феликс Грозданов. В кадре дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" позирует с девочками, положив руки им на плечи.

Все трое одеты в едином стиле: белоснежные платья и брутальные черные кожаные куртки. Напомним, что Анэтта Бриль раньше не показывала широкой публике внучек Валентины Легкоступовой. Обе девочки появились на свет у дочери знаменитости в браке с бизнесменом Станиславом Брилем.

Со своим мужем наследница Валентины Легкоступовой познакомилась благодаря подруге, которая училась вместе с мужчиной в МГУ. Анэтта признавалась, что выбрала супруга по любви и красивой фамилии.

У Валентины Легкоступовой помимо дочери есть сын Матвей. Его артистка родила в браке с Алексеем Григорьевым. Молодой человек не любит публичности, поэтому о его жизни известно мало.

Певица скончалась 14 августа прошлого года в возрасте 54 лет. По официальной версии следствия, Валентина Легкоступова упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Дети певицы винят в трагедии ее последнего мужа – яхтсмена Юрия Фирсова. Но пока правоохранители не нашли доказательств, указывающих на причастность мужчины к трагической гибели артистки.

