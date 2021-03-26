"Это просто ад": известная актриса взвыла на шоу "Холостяк"

Оказывается, уже после первого выпуска девушка решила покинуть реалити, но ее отговорили. Актрисе было трудно адаптироваться к условиям шоу "Холостяк".
В проект Снежана Самохина пошла ради того, чтобы обрести новых подписчиков в "Инстаграм" и начать зарабатывать на рекламе. Ей объяснили, что ничего страшного в шоу нет, но на деле у модели возникли сложности.
"Это просто ад какой-то, я не хочу здесь быть!'', – поделилась своими первыми впечатлениями от шоу "Холостяк" знаменитость. К счастью, она смогла найти в себе силы остаться и не пожалела. Вскоре девушку стали узнавать, делать комплименты. Это помогло Снежане Самохиной преодолеть неуверенность в себе.
После участия в шоу "Холостяк" девушку начали стали приглашать в разные проекты на ТВ. В 2017 году телеканал "Пятница!" запустил шоу "Школа Ревизорро". А через два года Самохина снялась в клипе группы "Ленинград". Также в 2019-ом году Снежана была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Порно". 1 марта этого года на СТС стартовал второй сезон комедийного сериала "Дылды". Одну из важных женских ролей там исполнила Самохина.
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